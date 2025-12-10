JAV siekia reikalauti bevizio režimo turistų pateikti socialinių tinklų duomenis

Antradienį Federaliniame registre paskelbtas pasiūlymas būtų taikomas lankytojams iš 42 valstybių, įskaitant Didžiąją Britaniją, Prancūziją, Australiją ir Japoniją, kuriems nereikia vizos norint patekti į Jungtines Valstijas.
Šiuo metu keliautojai iš šių valstybių turi tik gauti patvirtinimą per Elektroninę leidimo keliauti sistemą (ESTA), kurioje vis tiek reikalaujama nurodyti tam tikrus asmens duomenis.
Pagal siūlomas naujas taisykles socialinių tinklų duomenų rinkimas taptų privaloma ESTA paraiškų dalimi.
Remiantis pranešimu, norintys atvykti asmenys turėtų pateikti informaciją apie savo naudojimąsi socialiniais tinklais per pastaruosius penkerius metus.
Jie taip pat privalėtų pateikti kitus „didelės vertės duomenų laukus“, įskaitant pastarųjų penkerių metų telefono numerius, pastarojo dešimtmečio elektroninio pašto adresus, asmeninę informaciją apie šeimos narius ir biometrinius duomenis.
Visuomenė turi 60 dienų pateikti komentarus dėl šio siūlomo projekto.
D. Trumpo administracija sugriežtino patekimo į Jungtines Valstijas apribojimus – tai dalis plataus masto priemonių migracijai suvaldyti.
JAV kartu su Meksika ir Kanada organizuos 2026 metų pasaulio futbolo čempionatą, o jis neabejotinai pritrauks daugybę futbolo aistruolių iš viso pasaulio.
