JAV spaudžia Izraelį dėl Vakarų Kranto, perspėja dėl pasekmių

Paskelbti tik ketvirtadienį, D. Trumpo komentarai žurnalui „Time“ telefonu buvo išsakyti spalio 15 dieną – praėjus vos kelioms dienoms po to, kai įsigaliojo jo vadovaujamas paliaubų Gazos Ruože planas.
„Tai neįvyks, – sakė D. Trumpas, paklaustas apie Izraelio raginimus aneksuoti palestiniečių Vakarų Krantą, kurį Izraelis yra okupavęs nuo 1967 metų. – Tai neįvyks, nes aš daviau žodį arabų šalims.“
Jis pridūrė: „Jei tai įvyktų, Izraelis prarastų visą Jungtinių Valstijų paramą.“
Trečiadienį Izraelio įstatymų leidėjai parengė du įstatymų projektus, atveriančius kelią Vakarų Kranto aneksijai, todėl ketvirtadienį juos pasmerkė tuo metu Izraelyje viešėjęs JAV viceprezidentas J. D. Vance'as, kuris kartojo D. Trumpo žodžius.
Ketvirtadienį paklaustas, ar jam kelia nerimą šie balsavimai Izraelio parlamente, D. Trumpas žurnalistams Baltuosiuose rūmuose sakė: „Nesijaudinkite dėl Vakarų Kranto. Izraelis neketina nieko daryti su Vakarų krantu.“
Jungtinės Valstijos tebėra svarbiausios Izraelio karinės ir diplomatinės rėmėjos.
Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu partija „Likud“ boikotavo ir kritikavo balsavimą, nors jo valdančiosios koalicijos nariai pritaria aneksijai.
Arabų ir musulmonų šalys, kurias JAV įkalbinėja skirti karių ir pinigų stabilizavimo pajėgoms Gazos Ruože – svarbiausiam D. Trumpo paliaubų plano elementui – įspėjo, kad Vakarų Kranto aneksija yra raudona linija.
Bendrame pareiškime, kurį ketvirtadienį paskelbė Saudo Arabijos valstybinė žiniasklaida, keliolika tokių valstybių, įskaitant Saudo Arabiją, Jordaniją ir Turkiją, pasmerkė Izraelio parlamento balsavimą.
M. Rubio, vienas iš kelių aukščiausių JAV pareigūnų, pastarosiomis dienomis apsilankiusių Izraelyje, prieš atvykdamas įspėjo, kad veiksmai dėl aneksijos kelia grėsmę trapioms paliauboms Gazos Ruože.
Tačiau ketvirtadienį susitikęs su B. Netanyahu jis išreiškė tikėjimą paliaubomis.
„Jaučiamės pasitikintys ir teigiamai vertiname daromą pažangą. Aiškiai matome ir iššūkius“, – sakė M. Rubio, praėjus kelioms valandoms po to, kai J. D. Vance'as baigė savo paties trijų dienų vizitą.
Naujausi komentarai