JAV sprendimas dėl nuolatinės karinės bazės Lenkijoje greičiausiai bus priimtas rudenį

M. Bosackis valstybiniam radijui sakė, kad užsienio reikalų ministro Radoslawo Sikorskio ir Vašingtono derybos dėl techninių tokio sprendimo aspektų vyksta jau kelis mėnesius.
Pasak viceministro, rezultatas priklausys ne tik nuo to, ar JAV pasirinks Lenkiją kaip nuolatinės bazės vietą, bet ir nuo platesnės JAV karinio buvimo Europoje, kurį, kaip yra minėjęs Vašingtonas, ketinama sumažinti, peržiūros.
„Šis sprendimas greičiausiai bus priimtas rudenį, – sakė M. Bosackis. – Manome, kad ir strateginiu požiūriu, ir atsižvelgiant į dabartinę politinių santykių padėtį, tikimybė, kad ši bazė bus įkurta, yra gana didelė.“
Jei toks sprendimas bus priimtas, bazė bus pastatyta Vakarų Lenkijoje ir bus finansuojama vien Varšuvos lėšomis, pridūrė jis.
Lenkija jau seniai siekia, kad rotacinis JAV karinis buvimas šalyje būtų pakeistas į nuolatinį.
Gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas birželį sakė, kad Pentagonas preliminariai pritarė Varšuvos pasiūlymui ir prieš priimdamas galutinį sprendimą atlieka „pajėgų peržiūrą“.
Liepos viduryje gynybos viceministras Cezary Tomczykas paskelbė, kad ministerija sudarys derybų grupę, kuri kartu su JAV pareigūnais aptars nuolatinės karinės bazės įkūrimo Lenkijoje detales.
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