JAV suteikė didžiausiai Kolumbijos narkotikų kontrabandos gaujai teroristų statusą

Toks sprendimas buvo priimtas tuo metu, kai prezidento Donaldo Trumpo administracija jūroje prie Venesuelos krantų vykdo prieštaringai vertinamą antskrydžių kampaniją, kurios taikiniu yra įtariamų narkotikų kontrabandininkų laivai.
Valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad Jungtinės Valstijos paskelbė gaują „Clan del Golfo“ užsienio teroristine organizacija bei pasauliniais teroristais, todėl bet kokia JAV parama jiems yra neteisėta.
„Jungtinės Valstijos ir toliau naudos visas turimas priemones, kad apsaugotų mūsų šalį ir sustabdytų tarptautinių kartelių ir tarptautinių nusikalstamų organizacijų vykdomas smurto ir teroro kampanijas“, – savo pareiškime sakė M. Rubio.
„Esame pasiryžę šiuos teroristus palikti be finansavimo ir išteklių.“
„Clan del Golfo“ kilo iš sukarintų dešiniųjų organizacijų. Kolumbijos karinės žvalgybos duomenimis, ši organizacija kasmet į Jungtines Valstijas ir Europą gabena šimtus tonų kokaino.
Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro – pirmasis kairiųjų pažiūrų šios JAV sąjungininkės lyderis – nuo pat 2022 m., kai buvo išrinktas valstybės vadovu, siekia derėtis su ginkluotomis grupuotėmis.
Jo vyriausybė ir „Clan del Golfo“ šį mėnesį vėl buvo susitikusios Katare, kur susitarė tęsti derybas.
D. Trumpo administracija siekia nusilpninti G. Petro, tuo tikslu jam asmeniškai įvesdama JAV sankcijas. M. Rubio viešai pavadino G. Petro „psichu“.
G. Petro šių metų pradžioje tapo vienu iš nedaugelio užsienio lyderių, atvirai pasipriešinusių pagrindiniam D. Trumpo tikslui – deportuoti migrantus.
