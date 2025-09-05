JAV technologijų lyderiai per vakarienę Baltuosiuose rūmuose dėkojo Trumpui

„Susirinko solidi žmonių grupė“, – sakė įmonės „Meta“ vadovas ir vienas iš įkūrėjų Markas Zuckerbergas, sėdėjęs D. Trumpui iš dešinės.
Prie stalo sėdėjo svarbiausių technologijų bendrovių, įskaitant „Google“ patronuojančiąją bendrovę „Alphabet“, „Apple“, „Microsoft“ ir DI lyderę „OpenAI“, vadovai.
Kai kurie iš vakarienės dalyvių dalyvavo ir D. Trumpo inauguracijoje, taip parodydami, kad yra pasirengę pritarti 79 metų prezidento nuostatoms arba bent jau stengtis išvengti jo nemalonės.
Atkreiptas dėmesys, kad vakarienėje nedalyvavo milijardierius technologijų magnatas Elonas Muskas, buvęs D. Trumpo sąjungininkas, kuris su prezidentu susipyko po išlaidų mažinimo kampanijos vadinamajame Vyriausybės efektyvumo departamente (DOGE).
Bendrovių „Tesla“ ir „SpaceX“ vadovas jam priklausančiame socialiniame tinkle „X“ paskelbė įrašą, kad buvo pakviestas į vakarienę, bet negalėjo joje dalyvauti, todėl nusiuntė jam atstovaujantį asmenį.
Vakarienės dalyvių įmonės daug investuoja į JAV duomenų centrus ir infrastruktūrą, kad galėtų „paskatinti kitą inovacijų bangą“, sakė M. Zuckerbergas.
Padėkos D. Trumpui
„Apple“ vadovas Timas Cookas padėkojo D. Trumpui už tai, kad šis „davė toną“ bendrovėms investuoti į JAV gamybą.
D. Trumpas neseniai pagrasino sankcijomis prekybos srityje šalims, kurios taiko reguliavimo priemones JAV technologijų bendrovėms, pirmiausia perspėdamas Europos Sąjungą (ES).
„Ačiū, kad esate toks verslui ir inovacijoms palankus prezidentas, – sakė „OpenAI“ vadovas Samas Altmanas (Semas Oltmanas).
„Tai puiki permaina“, – teigė jis.
Vienas iš „Microsoft“ įkūrėjų Billas Gatesas, sėdėjęs šalia pirmosios ponios Melanios Trump, buvo santūresnis ir ragino DI naudoti tarptautiniam vystymuisi skatinti.
„Puiku, kad visi susirinkome ir kalbamės apie tai, kaip Jungtinės Valstijos galėtų pirmauti šioje svarbioje srityje ir pritaikyti ją net ir skurdžiausiesiems už JAV ribų, taip pat mūsų nuostabiems piliečiams“, – sakė „Microsoft“ legenda ir filantropas.
B. Gatesas kaip JAV gebėjimo diegti inovacijas pavyzdį paminėjo „Operation Warp Speed“ – D. Trumpo pirmosios kadencijos iniciatyvą, kai buvo sparčiai kuriamos vakcinos nuo COVID-19.
Sausį pradėjęs antrą kadenciją, D. Trumpas apmažino finansavimą tarptautinės pagalbos programoms ir nutraukė investicijas COVID-19 pandemijos metu naudotų vakcinų kūrimui.
Lyderiai iš Silicio slėnio, kurie nepalaikė D. Trumpo pirmosios kadencijos metu, pakeitė kursą jam sugrįžus į valdžią.
Daugelis jų apsilankė Baltuosiuose rūmuose ir pažadėjo dideles investicijas Jungtinėse Valstijose, o kai kurie suskubo pasekti JAV prezidento pavyzdžiu ir nutraukti įvairovės skatinimo programas bei iniciatyvas, skirtas kovai su dezinformacija internete.
