JAV teigia, jog palaiko savo ambasadoriaus kaltinimus Prancūzijai dėl kovos su antisemitizmu

„Mes palaikome jo komentarus“, – sakė Valstybės departamento atstovas Tommy Pigottas (Tomis Pigotas), turėjęs omenyje ambasadorių Charlesą Kushnerį (Čarlzą Kušnerį), prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) žento tėvą.
„Ambasadorius Kushneris yra mūsų JAV vyriausybės atstovas Prancūzijoje ir puikiai atlieka savo darbą, gindamas mūsų nacionalinius interesus“, – pažymėjo T. Pigottas.
JAV ambasadorius Prancūzijoje kiek anksčiau parašė laišką Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui (Emaniueliui Makronui), kuriame pasmerkė vyriausybės „nepakankamus veiksmus“ kovojant su antisemitizmu.
„Rašau, norėdamas išreikšti savo gilų susirūpinimą dėl dramatiško antisemitizmo augimo Prancūzijoje ir jūsų vyriausybės nepakankamų veiksmų jam sustabdyti“, – laiške, kurio kopiją gavo naujienų agentūra AFP, parašė jis.
„Prancūzijoje nėra dienos, kad gatvėse nebūtų užpuolami žydai, nuniokotos sinagogos ar mokyklos ir vandalizuojamos žydams priklausančios įmonės“, – pridūrė Ch. Kushneris.
Tuo metu Prancūzija sekmadienį pranešė, kad iškvies JAV ambasadorių dėl šio laiško.
„Prancūzija tvirtai atmeta šiuos naujausius kaltinimus“, – teigiama Užsienio reikalų ministerijos pranešime.
„Ambasadoriaus kaltinimai yra nepriimtini“, – sakoma jame.
Prancūzija yra visiškai įsipareigojusi kovai su antisemitizmu, pridūrė ministerija.
Užsienio reikalų ministerijos pranešime teigiama, kad Ch. Kushnerio komentarai „prieštarauja tarptautinei teisei, o ypač diplomatinio personalo pareigai nesikišti į valstybių vidaus reikalus“.
„Be to, jie neatitinka transatlantinių santykių tarp Prancūzijos ir Jungtinių Valstijų kokybės ir pasitikėjimo, kuris turėtų atsirasti tarp sąjungininkų“, – priduriama pranešime.
Savo laiške ambasadorius Ch. Kushneris teigė, kad neapykanta žydams „sprogo po barbariško „Hamas“ išpuolio 2023 metų spalio 7 dieną“, kuris išprovokavo tebesitęsiantį Izraelio ir „Hamas“ karą Gazos Ruože, ir apkaltino Prancūziją „nepakankamais veiksmais“ kovojant su antisemitizmu.
Anksčiau panašių kaltinimų Paryžiui yra pažėręs ir Izraelis.
Naujausi komentarai