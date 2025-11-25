JAV teismas atmetė ieškinį prieš buvusį FTB direktorių

Apygardos teisėja Cameron Currie atmetė abi bylas, remdamasi tuo, kad kaltinimus pateikusi JAV prokurorė, kurią asmeniškai pasirinko D. Trumpas, buvo paskirta neteisėtai.
64-erių J. Comey rugsėjį buvo apkaltintas melagingų parodymų teikimu ir trukdymu Kongreso tyrimui. Tai buvo laikoma respublikonų prezidento kerštu politiniam oponentui.
67-erių demokratė L. James, sėkmingai patraukusi D. Trumpą baudžiamojon atsakomybėn už sukčiavimą, kitą mėnesį buvo apkaltinta dėl bankinio sukčiavimo ir melagingų parodymų davimo, susijusio su nekilnojamuoju turtu, kurį ji įsigijo Norfolke 2020 metais.
Abu kaltinimus pateikė laikinoji JAV federalinė prokurorė Lindsey Halligan, kurią C. Currie nutarimuose nutraukti bylas apibūdino kaip „buvusią Baltųjų rūmų padėjėją be jokios ankstesnės prokuroro patirties“.
Aukščiausio rango federaliniai prokurorai turi būti patvirtinti Senato, o C. Currie teigė, kad L. Halligan buvo paskirta neteisėtai, nes jos pirmtakas taip pat laikinai ėjo šias pareigas, o JAV įstatymai neleidžia dviejų iš eilės laikinųjų prokurorų.
„Visi veiksmai, kylantys iš netinkamo ponios Halligan paskyrimo, įskaitant pono Comey kaltinamojo akto gavimą ir pasirašymą, buvo neteisėtas vykdomosios valdžios taikymas“, – teigė teisėja.
„Kadangi ponia Halligan neturėjo teisėtų įgaliojimų pateikti kaltinamąjį aktą, patenkinsiu pono Comey prašymą ir atmesiu kaltinamąjį aktą“, – pridūrė ji.
Ji priėmė panašų sprendimą ir L. James byloje.
Kaltinimai J. Comey ir L. James buvo pateikti po to, kai laikinasis Virdžinijos Rytų apygardos prokuroras Erikas Siebertas atsistatydino, kaip pranešama, Teisingumo departamento vadovams pasakęs, kad nepakanka įrodymų juos apkaltinti.
Generalinė prokurorė Pam Bondi į E. Sieberto vietą paskyrė L. Halligan ir ji pasistengė, kad kaltinamieji aktai būtų pateikti.
Kaltinimai buvo atmesti tokiomis sąlygomis, kad lieka galimybė juos pateikti iš naujo, nors J. Comey byloje senaties terminas jau galėjo būti pasibaigęs.
J. Comey ir L. James panaikinti kaltinamuosius aktus siekė motyvuodami ir tuo, kad tai buvo kerštingas persekiojimas. Šiuos argumentus nagrinėjo kitas teisėjas.
Raginimas amerikiečiams
Socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbtame įraše J. Comey palankiai įvertino sprendimą nutraukti bylą, kuri, anot jo, buvo paremta „piktais kėslais ir nekompetencija“.
„Ši byla, be abejo, man asmeniškai buvo svarbi, bet ji reikšminga visų pirma todėl, jog reikia pasiųsti žinią, kad Jungtinių Valstijų prezidentas negali naudoti Teisingumo departamento savo politiniams priešams persekioti“, – sakė jis.
J. Comey ragino amerikiečius „atsistoti ir parodyti kvailiams, kurie mus gąsdina, kurie mus skaldo, kad esame pagaminti iš stipresnės medžiagos, kad tikime teisine valstybe“.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt teigė, kad Teisingumo departamentas apskųs nutartis, „todėl galbūt Jamesas Comey turėtų šiek tiek pristabdyti savo pergalės šokį“.
L. James taip pat džiaugėsi kaltinamojo akto panaikinimu ir teigė, kad ir „toliau nebijos šių nepagrįstų kaltinimų akivaizdoje“.
D. Trumpui 2021 metais palikus Baltuosius rūmus, L. James laimėjo prieš jį iškeltą civilinę bylą dėl sukčiavimo, kurioje buvo teigiama, jog jis ir jo nekilnojamojo turto bendrovė neteisėtai išpūtė savo turtą ir manipuliavo nekilnojamojo turto verte, kad gautų palankias banko paskolas ar draudimo sąlygas.
J. Comey vadovauti FTB 2013 metais paskyrė tuometinis prezidentas Barackas Obama. D. Trumpas atleido J. Comey 2017-aisiais, vykstant tyrimui, ar kas nors iš D. Trumpo prezidento rinkimų kampanijos narių bendradarbiavo su Maskva, siekiant paveikti 2016 metų rinkimus.
Kaltinimai J. Comey buvo pateikti praėjus vos kelioms dienoms po to, kai D. Trumpas viešai paragino generalinę prokurorę P. Bondi imtis veiksmų prieš J. Comey ir kitus, jo nuomone, priešus, nors yra įsivyravęs principas, kad Teisingumo departamentas neturi patirti Baltųjų rūmų spaudimo.
Nuo sausio, kai vėl pradėjo eiti prezidento pareigas, D. Trumpas ėmėsi daugybės baudžiamųjų priemonių prieš savo tariamus priešus, atleido vyriausybės pareigūnus, kuriuos laikė nelojaliais, nusitaikė į advokatų kontoras, dalyvavusias ankstesnėse bylose prieš jį, atėmė iš universitetų federalinį finansavimą.
Kitam D. Trumpo kritikui, buvusiam nacionalinio saugumo patarėjui Johnui Boltonui, buvo pareikšti kaltinimai dėl įslaptintos informacijos perdavimo ir saugojimo.
Be to, Pentagonas pirmadienį pareiškė svarstantis surengti karo teismą demokratų senatoriui ir buvusiam astronautui Markui Kelly už pasirodymą vaizdo įraše, kuriame įstatymų leidėjai ragina karius nevykdyti neteisėtų įsakymų.
Naujausi komentarai