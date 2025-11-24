 JAV teismas atmetė ieškinį prieš buvusį FTB vadovą Comey

2025-11-24 22:59
Rasa Strimaitytė (ELTA)

JAV federalinis teismas atmetė ieškinį prieš aršų JAV prezidento Donaldo Trumpo kritiką, buvusį Federalinio Tyrimų biuro (FTB) vadovą Jamesą Comey.

Jamesas Comey
Jamesas Comey / Reuters nuotr.

 Teismas argumentavo, kad bylą nagrinėjusi prokurorė negalėjo būti paskirta Generalinės prokuratūros. Prokurorė Lindsey Halligan, iškėlusi bylą J. Comey, yra buvusi D. Trumpo advokatė.

J. Comey buvo apkaltintas davęs melagingus parodymus ir trukdęs teisingumui, kai Kongresas tyrė Rusijos kišimąsi į 2016 m. rinkimus, kuriuos D. Trumpas laimėjo, ir tai, ar D. Trumpas bendradarbiavo su rusais. D. Trumpas atleido J. Comey 2017 m., vykstant tyrimui.

J. Comey neigė jam pateiktus kaltinimus. Jis pareiškė, kad yra nekaltas ir pasitiki federaline teismų sistema.

 

 

