JAV teismas nurodė sustabdyti Donaldo Trumpo pokylių salės statybas

JAV Kolumbijos apygardos apeliacinis teismas, kuris leido tęsti statybas, kol nagrinės bylą, pritarė žemesnės instancijos teismui, kad tokiam didžiuliam Baltųjų rūmų pertvarkymui reikalingas aiškus Kongreso sutikimas.
Teismas atidėjo savo sprendimo vykdymą dviem savaitėms, kad D. Trumpas turėtų laiko paprašyti Aukščiausiojo Teismo įsikišti.
Respublikonų prezidentas po šio sprendimo, priimto dviem balsais „už“ ir vienam teisėjui balsavus „prieš“, pavadino jį „siaubingu, politiškai motyvuotu ir neteisėtu“.
Du daugumą sudariusius teisėjus paskyrė prezidentai demokratai, o nepritarusįjį – pats D. Trumpas.
Prezidentas ilgame įraše socialiniuose tinkluose pažadėjo nedelsiant pateikti apeliacinį skundą Aukščiausiajam Teismui.
„Šis sprendimas, priimtas po to, kai didžioji dalis darbų buvo atlikta ir kai už juos buvo sumokėta, yra aukščiausio lygio Grėsmė Nacionaliniam Saugumui. Tai taip pat yra Nacionalinė Gėda“, – penktadienio vakarą kitoje žinutėje savo platformoje „Truth Social“ sakė D. Trumpas.
D. Trumpas iš pradžių teigė, kad pokylių salės statyba yra būtina norint rengti iškilmingus vakarus, tačiau vėliau ne kartą nurodė, kad kartu pridedamas požeminis karinis bunkeris ir kiti saugumo elementai.
Rytų sparnas
Pagal pradinį apygardos teisėjo nurodymą buvo leista tęsti darbus tik su ribotu statinių skaičiumi, įskaitant požeminius.
„Šis sprendimas neturi nieko bendra su tuo, ar siūloma pokylių salė yra pageidautina, ar ne, vertinant pagal politiką. Šis sprendimas netgi nebūtinai reiškia, kad atsakovai galiausiai negalės pastatyti pokylių salės, – penktadienį rašė teisėjų dauguma. – Tai reiškia, kad atsakovai negali to daryti greito bylinėjimosi apygardos teisme metu be Kongreso leidimo, kaip to reikalauja konstitucija ir įstatymai.“
D. Trumpas, ne kartą skundęsis, kad Baltuosiuose rūmuose trūksta erdvės didžiuliams renginiams, pavyzdžiui, valstybinėms vakarienėms, vienašališkai įsakė statyti milžinišką pokylių salę.
Projekto darbai prasidėjo pernai netikėtai nugriovus visą istorinį Baltųjų rūmų Rytų sparną.
Nuo to laiko nuotraukose buvo matomi didžiuliai darbai rūsių komplekse, virš žemės kylančios kelios betoninės sienos.
D. Trumpas tvirtino, kad pokylių salė bus finansuojama iš privačių lėšų, tačiau birželį žiniasklaidos pranešimuose buvo rašoma, kad projektui, kuris gali kainuoti iki 600 mln. dolerių, bus skirta nemažai mokesčių mokėtojų lėšų.
Nors Baltieji rūmai iš pradžių skelbė 200 mln. dolerių projekto kainą, bet netrukus ją padvigubino iki 400 mln. dolerių.
Pokylių salė yra tik vienas iš D. Trumpo globojamų projektų, kuriais jis siekia palikti savo pėdsaką Vašingtone iki to laiko, kai 2029 metais paliks postą. Tarp kitų jo projektų yra Lincolno (Linkolno) memorialo Atspindžio baseino ir kitų parkų renovacija, taip pat didžiulės arkos statyba.
Keli kiti projektai taip pat susidūrė su teisiniais iššūkiais, tačiau pokylių salės projektas būtų pirmasis, pasiekęs Aukščiausiąjį Teismą.
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