JAV uždraudė užsienyje pagamintus humanoidus

Dauguma JAV parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, ypač Kinijoje.
„Pažangūs robotiniai įrenginiai“ buvo įtraukti į sąrašą, antradienį paskelbė Federalinė ryšių komisija (FCC).
Tam tikrų tipų dronai, taip pat Kinijos įmonės „Huawei“ ir „China Telecom“, jau yra įtraukti į šį sąrašą, į kurį dabar įtraukta ir tai, ką FCC vadina „mobiliaisiais robotais“ – arba robotais, kurie imituoja žmonių ir gyvūnų ėjimą, stovėdami ant dviejų arba keturių kojų.
Sprendimas buvo pagrįstas Baltųjų rūmų sušauktos darbo grupės išvadomis, kuriose konstatuota, kad užsienyje pagaminti robotai gali kelti „kibernetinio saugumo riziką, kuri kelia grėsmę kritinės infrastruktūros saugumui“ ir JAV gyventojų „saugumui bei apsaugai“.
Tačiau Pentagonas ir Krašto saugumo departamentas gali suteikti išimtis.
Dauguma humanoidinių robotų šiuo metu naudojami pramoninėms reikmėms uždarose erdvėse, pavyzdžiui, automobilių gamyklose ar sandėliuose.
Šis sprendimas taikomas tik naujiems modeliams, o ne tiems, kurie jau parduoti ar įregistruoti Jungtinėse Valstijose, ir jis priimtas atsižvelgiant į D. Trumpo administracijos pastangas skatinti vidaus gamybą.
Keletas robotikos įmonių, tarp jų „Boston Dynamics“, „Tesla“, „Figure AI“ ir „Agility Robotics“, jau gamina kai kuriuos humanoidinius robotus Jungtinėse Valstijose. „Tesla“ siekia netrukus pradėti savo humanoidinio roboto „Optimus“ pramoninę gamybą dviejose JAV gamyklose. Įmonė teigia, kad galiausiai gamykloje Fremonte, Kalifornijoje, gamins 1 mln. robotų per metus, o Ostine, Teksase – 10 mln. per metus.
Tačiau „Tesla“ veikla apims labiau surinkimą, o ne visapusišką gamybą.
Tuo metu populiarus startuolis „Figure AI“ jau surenka robotus savo gamykloje San Chosė, Kalifornijoje, o „Agility“ turi gamyklą Saleme, Oregone, kurioje per metus gali pagaminti iki 10 000 robotų.
Trumpo administracijos pareigūnas patikslino, kad draudimas taikomas tiek visiškai surinktiems robotams, tiek tiems, kurie surenkami JAV teritorijoje, bet kurių daugiau nei 35 proc. komponentų buvo pagaminta užsienyje.
Kinijos reakcija
Po Vašingtono sprendimo Pekinas apkaltino Jungtines Valstijas siekiant „slopinti“ Kinijos įmones.
Kinijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad „kategoriškai prieštarauja“ antradienį FCC priimtam sprendimui dėl nacionalinio saugumo priežasčių įtraukti „pažangius robotinius įrenginius“ į draudžiamų prekių sąrašą.
„Kinija visada kategoriškai prieštaravo tam, kad JAV pernelyg išplečia nacionalinio saugumo sąvoką, siekdamos slopinti Kinijos įmones“, – reguliarioje spaudos konferencijoje sakė ministerijos atstovė spaudai Mao Ning.
Ji pridūrė, kad Pekinas imsis „būtinų priemonių“, kad apsaugotų Kinijos įmonių teises ir interesus.
„Protekcionizmas negali padidinti JAV konkurencingumo. Jis tik pakenks amerikiečių įmonių ir vartotojų interesams“, – sakė ji.
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