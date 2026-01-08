 JAV užsienio prekybos deficitas susitraukė iki kukliausio nuo 2009-ųjų

JAV užsienio prekybos deficitas susitraukė iki kukliausio nuo 2009-ųjų

2026-01-08 17:00
Svajūnas Laukineitis (BNS)

JAV Prekybos departamentas spalį užfiksavo kukliausią šalies užsienio prekybos deficitą nuo 2009-ųjų, dėl padidintų muitų smarkiai susitraukus importui.

JAV užsienio prekybos deficitas susitraukė iki kukliausio nuo 2009-ųjų
JAV užsienio prekybos deficitas susitraukė iki kukliausio nuo 2009-ųjų / Pixabay nuotr.

Pasak ketvirtadienį išplatinto pranešimo, eksportas spalį, palyginti su rugsėju, plėtėsi 7,8 mlrd. dolerių, arba 2,6 proc., iki 302 mlrd. dolerių, tuo tarpu importas traukėsi 11 mlrd. dolerių, arba 3,2 proc., iki 331,4 mlrd. dolerių

Prekybos deficitas sunyko 39 proc. iki 29,4 mlrd. dolerių – gerokai labiau už 58,4 mlrd. JAV dolerių vidutinę prognozę, pateiktą „Dow Jones Newswires“ ir „The Wall Street Journal“ atliktose ekonomistų apklausose.

Prekių importas sumenko 12,1 mlrd. dolerių iki 255,0 mlrd. dolerių, paslaugų – padidėjo 1,1 mlrd. dolerių iki 76,3 mlrd. dolerių, o eksportas – išaugo atitinkamai 7,1 mlrd. dolerių iki 195,9 mlrd. dolerių ir 0,7 mlrd. dolerių iki 106,1 mlrd. dolerių.

Jungtinių Valstijų prekybos vien tik su Europos Sąjunga deficitas aptirpo smarkiai – iki 6,3 mlrd. dolerių.

Šiame straipsnyje:
jav prekybos balansas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų