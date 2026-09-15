JAV žiniasklaida: Rusijos oligarchas finansavo Donaldo Trumpo jaunesniojo vestuves

„ProPublica“ įvardijo oligarchą – tai Umaras Kremliovas, Tarptautinės bokso asociacijos (IBA) prezidentas, kuris, kaip teigiama, palaiko gerus ryšius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Portalas teigia, kad U. Kremliovas sumokėjo šimtus tūkstančių dolerių už šventę Bahamose. Teigiama, kad vien privačios salos nuoma kainavo apie 100 tūkst. dolerių už naktį, o fejerverkų šou – apie 70 tūkst. dolerių.
„Draugystei nebūtinas politinis motyvas. Dosnumas nebūtinai reiškia, kad yra kokių nors paslėptų tikslų. O kartais vestuvių dovana yra tiesiog vestuvių dovana“, – po tyrimo ataskaitos paskelbimo „Instagram“ platformoje parašė D. Trumpo marti Bettina Trump.
„Mūsų brangus draugas Umaras buvo labai dosnus ir surengė mums du nepakartojamus šventinius vakarus PO mūsų vestuvių“, – sakė ji. Ji tai pavadino „nepaprastai dosnia vestuvių dovaną nuo draugo, už ją buvome ir liekame nepaprastai dėkingi“.
Pasak „ProPublica“, U. Kremliovas susitiko su D. Trumpu jaunesniuoju gegužės mėnesį, likus nedaug laiko iki vestuvių, tačiau vis tiek dalyvavo šventiniame vakare kartu su didele grupe kitų rusų svečių.
Savo įraše B. Trump apibūdino pokylį kaip „privačias šeimos vestuves, nuostabų savaitgalį su draugais ir velniškai smagų vakarėlį“.
Prezidentas D. Trumpas ne kartą susidūrė su kaltinimais dėl artimų ryšių su įtakingais rusais. 2016 m. Rusijos vyriausybė bandė daryti įtaką JAV prezidento rinkimams D. Trumpo naudai, tai buvo atskleista Senato žvalgybos komiteto ataskaitoje.
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