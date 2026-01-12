Jerome Powellas: JAV centrinis bankas gavo Teisingumo departamento šaukimus

J. Powellas teigė, kad penktadienį bankas gavo didžiojo prisiekusiųjų teismo šaukimus, susijusius su tuo, apie ką jis kalbėjo Senate, kur birželio mėnesį davė parodymus apie didelį Federalinės rezervų sistemos biurų pastatų renovacijos projektą.
Galimą grėsmę, kad dėl jo parodymų ar renovacijos projekto galėtų būti pareikšti baudžiamieji kaltinimai jis atmetė, pavadindamas ją „pretekstu“.
„Baudžiamųjų kaltinimų grėsmė kyla dėl to, kad Federalinės rezervų sistemos bankas palūkanų normas nustato remdamasi mūsų geriausiu įvertinimu, kas bus naudinga visuomenei, o ne vadovaudamasi prezidento pageidavimais“, – sekmadienį vėlai vakare išplatintame pranešime teigė J. Powellas.
„Šis beprecedentis poelgis turėtų būti vertinamas platesniame kontekste, atsižvelgiant į administracijos grasinimus ir nuolatinį spaudimą“, – sakė J. Powellas.
JAV centrinis bankas turi dvigubus įgaliojimus užtikrinti stabilias kainas ir žemą nedarbo lygį, o svarbiausia priemonė tai padaryti yra nustatyti pagrindinę palūkanų normą, nuo kurios priklauso skolinimosi kaina visoje ekonomikoje.
D. Trumpas nuolat spaudė J. Powellą ir centrinį banką sparčiau mažinti palūkanų normas.
J. Powello kadencija Federalinės rezervų sistemos banko pirmininko poste baigiasi gegužę, o D. Trumpas praėjusį mėnesį duodamas interviu naujienų portalui „Politico“ sakė, kad J. Powello įpėdinį vertins pagal tai, ar jis iš karto sumažins palūkanų normas.
Naujausi komentarai