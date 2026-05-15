Jeruzalėje į prieštaringai vertinamą „Vėliavų žygį“ susirinko dešimtys tūkstančių izraeliečių

Senamiesčiu, taip pat musulmonų kvartalu mojuodami Izraelio vėliavomis žygiavo dešimtys tūkstančių izraeliečių.
Policija pranešė, kad dėl „pavienių susidūrimų ir smurto aktų“ buvo sulaikyta keletas asmenų.
Jeruzalėje gyvenantys palestiniečiai šias kasmetines eitynes laiko rimta provokacija. Žygis rengiamas Jeruzalės dienos proga ir yra skirtas paminėti per 1967 m. vykusį Šešių dienų karą, kurio metu Izraelis taip pat užėmė Vakarų Krantą, Izraelio įvykdytą Rytų Jeruzalės okupaciją.
Palestiniečiai tvirtina, kad okupuotos teritorijos yra jų valstybė, kurios sostine yra Rytų Jeruzalė.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad kai kurie žygio dalyviai skandavo įvairius šūkius, tarp kurių buvo ir „Mirtis arabams“.
Kaip pranešė laikraštis „Haaretz“, dar iki prasidedant eitynėms nacionalistai izraeliečiai užpuolė palestiniečius gyventojus ir daužė parduotuvių vitrinas.
Kitos žiniasklaidos priemonės pranešė apie susidūrimus tarp eitynių dalyvių ir vietos gyventojų, taip pat palestiniečius palaikančių aktyvistų. Keletas žiniasklaidos priemonių paskelbė vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuotos ore skriejančios kėdės.
Vietoje buvę Izraelio žurnalistai taip pat pranešė, kad juos užpuolė eitynių dalyviai. Pasak pranešimų, laukiant smurto protrūkių dauguma šioje vietovėje esančių parduotuvių buvo uždarytos, mat praeityje vykusios eitynės ne kartą baigdavosi susirėmimais.
Anot žiniasklaidos, į įvykio vietą buvo pasiųstos tūkstantinės saugumo pajėgos.
Tuo tarpu Izraelio kraštutinių dešinių pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras stovėdamas ant žydų vadinamojo Šventyklos kalno mojavo Izraelio vėliava, taip dar labiau provokuodamas palestiniečius.
Jeruzalės Senamiesčio teritorija, kurią musulmonai vadina Šventąja šventykla, yra šventa abiem religijoms, nes čia stovi ne tik Al Aksos mečetė ir Uolos kupolo šventovė, bet ir biblijinės žydų šventyklos griuvėsiai.
Dėl šios teritorijos valdymo dažnai kyla susirėmimai.
„Šventyklos kalnas yra mūsų rankose“, – platformoje „X“ parašė I. Ben-Gviras.
Ministras taip pat reguliariai meldžiasi šioje vietoje, pažeisdamas susitarimą su Palestinos valdžios institucijomis, pagal kurį žydams šioje vietoje leidžiama lankytis, bet ne melstis.
