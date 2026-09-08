JK dėl oro eismo kontrolės trikdžių atšaukta šimtai skrydžių

Birmingamo oro uostas nurodė, kad problema paveikė oro erdvę JK pietuose ir „daro įtaką daugybei išvykstančių skrydžių visoje šalyje“.
Hitrou oro uostas – didžiausias JK oro uostas Vakarų Londone ir vienas judriausių oro uostų visame pasaulyje – pranešime patvirtino, kad buvo paveiktas, tačiau pažymėjo, jog atvykstantys skrydžiai „šiuo metu nėra paveikti“.
Įmonė „Manchester Airport Group“, kuri valdo Mančesterio oro uostą, Stanstedo oro uostą Esekse ir Rytų Midlandso oro uostą Lesteršyre, teigė, kad problema paveikė skrydžius iš visų trijų oro uostų.
Džersio oro uostas Normandijos salose, Londono Sičio oro uostas, Londono Sautendo, Aberdyno, Glazgo, Sautamptono ir Belfasto oro uostai pranešė, kad taip pat patyrė tam tikrus trikdžius.
Antradienio popietę dėl oro eismo kontrolės problemos buvo atšaukta apie 200 skrydžių, o šis skaičius dar turėtų augti, informavo skrydžių stebėjimo svetainė „Flightradar24“.
NATS, kuri teikia oro eismo kontrolės paslaugas 15-ai JK oro uostų, pranešime teigė, kad „tiria techninę problemą“, dėl kurios sutriko kai kurie išvykstantys skrydžiai, ir vėliau nurodė, jog nustatė, kad problema yra jos „skrydžių tvarkymo sistemoje“.
„Mūsų inžinieriai yra vietoje ir skubiai dirba, kad kuo greičiau atnaujintų įprastą veiklą“, – pažymėjo bendrovė.
„Flightradar24“ duomenimis, labiausiai paveikti Hitrou, Gatviko, Mančesterio ir Birmingamo oro uostai.
Transporto sekretorė Heidi Alexander tinkle „X“ teigė, kad žino apie problemą ir kad inžinieriai ją sprendžia.
Pernai liepą „su radarais susijusi problema“ sukėlė oro eismo kontrolės sutrikimus, dėl kurių visoje JK buvo sustabdyti skrydžiai – trikdžių patyrė tūkstančiai keleivių ir teko atšaukti daugiau nei 160 skrydžių.
2023 m. rugpjūtį daugiau nei 700 tūkst. keleivių patyrė trikdžius, kai JK oro uostuose buvo sustabdyti skrydžiai, nes NATS susidūrė su techniniais sutrikimais apdorodamas skrydžių planą.
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