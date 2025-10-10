JK, Prancūzija ir Vokietija siekia atnaujinti derybas su Iranu dėl Teherano branduolinės programos

Šis pareiškimas pasirodė praėjus beveik dviem savaitėms po to, kai Iranui pagal vadinamąjį grįžimo į pradinę padėtį (angl. snapback) mechanizmą, kuriuo pasinaudojo šios trys Europos valstybės, vėl buvo nustatytos plačios Jungtinių Tautų (JT) sankcijos, kurios įsigaliojo rugsėjo 28 dieną.
Vėl įsigaliojus sankcijoms, Iranas pareiškė, kad derybų dėl branduolinės programos nedelsdamas neatnaujins.
JK, Prancūzija ir Vokietija savo bendrame pareiškime pažymėjo: „Esame pasiryžę atnaujinti derybas su Iranu ir Jungtinėmis Valstijomis siekdami visapusiško, ilgalaikio ir patikrinamo susitarimo, kuris užtikrintų, kad Iranas niekada neįgytų branduolinio ginklo.“
Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmaeilis Baqaei (Esmaelis Bagajis) pirmadienį pareiškė, kad „šiame etape neplanuojame jokių derybų“.
Jis pridūrė, kad Iranas analizuoja Prancūzijos, JK ir Vokietijos inicijuoto sankcijų atnaujinimo „pasekmes ir poveikį“.
„Žinoma, diplomatija – kalbant apie ryšių palaikymą ir konsultacijas – bus tęsiama“, – sakė E. Baqaei.
„Kai manysime, kad diplomatija gali būti veiksminga, tikrai priimsime sprendimus, grindžiamus šalies interesais ir prioritetais“, – pridūrė jis.
Vakarų valstybės jau seniai kaltina Iraną siekiant įgyti branduolinį ginklą, bet Irano vyriausybė griežtai neigia šiuos kaltinimus.
Birželio 22-ąją Jungtinės Valstijos subombardavo branduolinius objektus Irane, prisijungusios prie Izraelio oro kampanijos prieš įvairius taikinius šalyje.
Prancūzija, JK ir Vokietija – vadinamosios E3 valstybės – penktadienį paskelbtame pareiškime teigė, kad „pasinaudoti grįžimo į pradinę padėtį mechanizmu buvo teisinga“.
„Irano branduolinė programa kelia rimtą grėsmę pasaulinei taikai ir saugumui“, – pridūrė jos.
2015 metais Jungtinės Valstijos kartu su šiomis trimis Europos valstybėmis, Rusija ir Kinija su Iranu sudarė susitarimą, numatantį Irano branduolinės veiklos reguliavimą mainais į sankcijų panaikinimą.
2018 metais prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) per savo pirmąją kadenciją nusprendė, kad Jungtinės Valstijos pasitrauks iš susitarimo ir atnaujins JAV sankcijas.
Atsakydamas į tai, Iranas atsisakė kai kurių savo įsipareigojimų, visų pirma susijusių su urano sodrinimu.
Pasak Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA), Iranas yra vienintelė branduolinio ginklo programos neturinti šalis, kuri sodrina uraną iki 60 procentų. Tai artima 90 procentų ribai, reikalingai bombai pagaminti, ir gerokai viršija žymiai žemesnį lygį, reikalingą civiliniam branduolinės energijos naudojimui.
