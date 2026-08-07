JK provincijos mieste po protestų prieš migrantus sulaikyti penki asmenys

Protestai vyko nuo antradienio iki ketvirtadienio Tetfordo mieste rytų Anglijoje. Pasak regiono policijos vado Paulo Sanfordo, pranešusio apie tai „BBC Radio 4“, demonstracijos buvo nukreiptos į pastatus, kuriuose, protestuotojų manymu, buvo apgyvendinti prieglobsčio prašytojai.
„Kelis kartus mums teko saugumo sumetimais išlydėti šių pastatų gyventojus“, – sakė Norfolko policijos vyriausiasis konsteblis P. Sanfordas. Jis pridūrė, kad kai kurie gyventojai iš tiesų buvo prieglobsčio prašytojai.
Protestai kilo po pasiūlymų apgyvendinti prieglobsčio prašytojus netoliese esančioje nenaudojamoje karinėje bazėje.
Vyriausybė stengiasi rasti tinkamų vietų tūkstančiams prieglobsčio prašytojų apgyvendinti, kol nagrinėjami jų prašymai.
Vidaus reikalų ministerija siekia mažinti viešbučių naudojimą, kurie tapo protestų židiniu, nes pyktis dėl imigracijos kursto paramą kraštutiniams dešiniesiems.
Vyriausybė yra teisiškai įpareigota užtikrinti prieglobsčio prašytojams prieigą prie apgyvendinimo ir sveikatos priežiūros paslaugų.
Laraštis „The Guardian“ skelbia, kad antradienį ir trečiadienį protestavo daugiau nei 100 žmonių, kai internete pasklido neva su prieglobsčio prašytojų būstais susietų pastatų sąrašas.
Tada dėl įvairių viešosios tvarkos pažeidimų buvo sulaikyti trys asmenys. Policija pranešė, kad vienas pareigūnas buvo sužeistas mestu akmeniu, kitas įkąstas, o trečias apspjautas.
Ketvirtadienio naktį, kuri, policijos teigimu, buvo ramesnė, sulaikyti dar du vyrai.
Socialiniuose tinkluose išplatintuose vaizdo įrašuose matyti, kaip policija iš taikiniu tapusių namų išlydi gyventojus, o dešimtys protestuotojų šaukia „išeikit“ ir „pabėgėliai nelaukiami“.
Pasak P. Sanfordo, jei policija nebūtų įsikišusi, „labai tikėtina, kad protestuotojai būtų įsiveržę į patalpas (...) ir sukėlę realią grėsmę gyventojų saugumui“.
Birželį riaušės prieš migrantus taip pat kilo Šiaurės Airijos sostinėje Belfaste; jas išprovokavo kruvina egzekucija bandant nupjauti galimai aukai galvą, kuria apkaltintas prieglobsčio prašytojas iš Sudano.
Riaušininkai taikėsi į etnines mažumas ir būstus, kurie, jų manymu, buvo skirti migrantams, po to, kai internete pasirodė adresų sąrašai.
Anksčiau šiais metais šimtai žmonių protestavo prieš planus apgyvendinti prieglobsčio prašytojus kitose buvusiose karinėse kareivinėse pietų Anglijoje.
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