JK rinkimuose Farage'ui iššūkį meta Grafas Šiukšliaveidis

Šiuos rinkimus boikotuoja pagrindinės partijos, todėl pagrindinis jo varžovas yra satyrinis kandidatas, pasivadinęs Grafu Šiukšliaveidžiu, kuris dėvi kostiumą su šiukšliadėže ant galvos.
Tradicinės partijos nusprendė nedalyvauti rinkimuose dėl vietos parlamente Klaktono rinkimų apygardoje, kurią N. Farage'as atstovauja nuo 2024 m. liepos. Jų teigimu, N. Farage'o sprendimas atsistatydinti, dėl ko ir rengiami nauji rinkimai, tėra politinis triukas.
Balsavimo apylinkės atsidarė 7 val. ryto, o rinkimuose dalyvauja iš viso 34 kandidatai, daugiausiai marginalai, ir tas pats Grafas Šiukšliaveidis.
N. Farage'as buvo aktyvus „Brexito“ – Jungtinės Karalystės (JK) pasitraukimo iš Europos Sąjungos (ES) – šalininkas. Jo partija „Reform UK“, kuri pasisako prieš imigraciją, gegužę laimėjo vietos rinkimus ir pusantrų metų nuo 2025 m. pradžios pirmavo nacionalinėse apklausose.
„Reform UK“ lyderis pateikia šiuos rinkimus tarytum tai būtų Klaktono gyventojų kova prieš šalies politinį elitą. Be to, jis tikina, kad žurnalistiniai ir oficialūs tyrimai dėl jo finansų ir abejotinų aukų jo partijai tėra „sąmokslas“.
„Britanijai reikia reformos, Britanija nori reformos ir Britanija reikalauja naujų visuotinių rinkimų“, – pareiškė jis trečiadienio vakarą.
Manoma, kad N. Farage'as išlaikys savo vietą parlamente Rytų Esekse, kur dauguma gyventojų 2016 m. referendume pasisakė už „Brexit“. Tačiau politikos apžvalgininkai mano, kad šie rinkimai didelės reikšmės neturi.
„Mažai tikėtina, kad šie papildomi rinkimai turės didelę reikšmę Britanijos politikai“, – naujienų agentūrai AFP sakė Sautamptono universiteto politologijos profesorius Willas Jenningsas.
„Jo pergalė nereikš, kad nebeliks klausimų dėl N. Farage'o ar „Reform UK“ finansų. Todėl labiausiai tikėtina, kad tai bus visų iššvaistyta vasarą. Kai N. Farage'as grįš į parlamentą, būsime ten pat, kur ir pradėjome“, – teigė profesorius.
Nerimti rinkimai
Rinkimų apylinkės užsidarys 22 val. vakaro. Iš karto po to prasidės balsų skaičiavimas, o rezultatai turėtų būti paskelbti apie 7 val. penktadienio rytą.
Rinkėjų aktyvumas, kuris 2024 m. visuotiniuose rinkimuose siekė beveik 59 procentų, gali būti smarkiai mažesnis, nes nedalyvauja tradiciniai kandidatai iš valdančiųjų centro kairės Leiboristų partijos ir centro dešinės Konservatorių partijos.
Prieš dvejus metus šioje rinkimų apygardoje N. Farage'as surinko 46 proc. balsų, užsitikrino 8 405 balsų daugumą ir aštuntuoju bandymu tapo parlamentaru. Tačiau lyginti tą situaciją su dabartine gali būti sudėtinga, nes rinkimus boikotuoja kiti politikai.
Dauguma kandidatų, daugiausiai nei bet kuriuose kituose parlamento rinkimuose, yra nepriklausomi. Dėl to balsavimo biuletenis yra beveik vieno metro ilgio.
Bendrovės „Survation“ atlikta apklausa rodo, kad penktadalį balsų gali gauti viso pasaulio žiniasklaidos dėmesio susilaukęs satyrinis kandidatas Grafas Šiukšliaveidis, kuris mūvi šiukšliadėžę ant galvos, dėvi sidabro spalvos šarvus ir apsiaustą.
Jis save pristato kaip „tarpgalaktinį kosmoso karį“ ir tęsia Jungtinėje Karalystėje įprastą satyrinių kandidatų tradiciją, kuri, panašu, savo viršūnę pasiekė rinkimų Klaktone metu. Čia tris kandidatus iškels ir „Oficiali rėksmingų monstrų lunatikų partija“.
„N. Farage'o planai paversti šiuos papildomus rinkimus į rimtą politinę kovą žlugo“, – naujienų agentūrai AFP apibendrino Londono Karalienės Marijos universiteto politologijos profesorius Stijnas van Kesselis.
Anot jo, visas šis procesas virto spektakliu, kuriame N. Farage'as atrodo gana kvailai.
Farage'o apsiskaičiavimas
Žurnalistas Michaelas Crickas, 2022 m. parašęs N. Farage'o biografiją, su tokiu vertinimu sutinka.
„N. Farage'as visiškai neįvertino situacijos. Jis tikisi tapti ministru pirmininku, bet Klaktonas visiškai neatspindi visos šalies padėties“, – britų leidiniui „The Daily Telegraph“ sakė M. Crickas.
N. Farage'as šokiravo JK parlamentą ir ne tik jį, kai liepos 7 d., po didelio dėmesio jo paties ir partijos „Reform UK“ finansams, pranešė apie savo atsistatydinimą ir ketinimą vėl dalyvauti rinkimuose.
Parlamentinės etikos priežiūros institucija atlieka tyrimą dėl N. Farage'o ir jo pavaduotojo Richardo Tice‘o, kilus įtarimams, kad jie neatskleidė gautų finansinių dovanų. N. Farage'o atveju tai yra ir 5 mln. svarų (5,85 mln. eurų) auka iš kriptovaliutų milijardieriaus Christopherio Harborne'o.
Abu neigia padarę kokį nors nusižengimą.
Tuo metu Londono policija patvirtino, kad praėjusiais metais buvo pradėtas tyrimas dėl piniginių aukų partijai „Reform UK“ prieš 2024 m. visuotinius rinkimus.
JK žiniasklaida pranešė, kad tyrimas atliekamas dėl nedeklaruotos finansinės paramos, kurią partija gavo iš seno N. Farage'o rėmėjo ir teisto sukčiaus George'o Cottrello bei jo motinos.
Šie skandalai sutapo su sumažėjusiu partijos „Reform UK“ palaikymu visuomenės nuomonės apklausose ir mažesniu N. Farage'o populiarumu, kuris nuo seno yra skaldantis veikėjas – vienodai mėgstamas ir nekenčiamas Jungtinėje Karalystėje.
Nevyriausybinės tyrimų organizacijos „More in Common“ vadovas Luke'as Trylis sakė AFP, kad N. Farage'o ištikimiausių rinkėjų šie skandalai nepaveikė, bet neseniai partiją „Reform UK“ palaikyti pradėję žmonės dabar gali ir sudvejoti.
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