JK rinkoje pasiskolino rekordinę sumą

Agentūros duomenimis, tarptautinių skolos vertybinių popierių aukcionas dėl neseniai išaugusio obligacijų pajamingumo sulaukė didelio investuotojų susidomėjimo – paraiškų knyga buvo perrašyta daugiau nei 10 kartų. Parduotos emisija kupono norma – 4,25 procento.
Antradienį 10 metų JK vyriausybės obligacijų pajamingumas pakilo aukščiausiai nuo sausio, o 30 metų obligacijų pajamingumas pasiekė aukščiausią lygį nuo 1998-ųjų.
„Britų iždo vekselių pajamingumas didžiausias nuo 1990-ųjų? Tai galima būtų perfrazuoti – dabar jie siūlo geriausią per pastaruosius 30 metų investicijų grąžą“, – agentūra cituoja „Nedgroup Investments“ atstovą Davidą Robertsą.
