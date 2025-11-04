Remdamasi nepriklausoma Rusijos žiniasklaidos priemone „Verstka“, JK ministerijos Gynybos žvalgyba pranešė, kad nuo Rusijos plataus masto įsiveržimo į Ukrainą 2022 m. daugiau nei 100 šalies vaikų darželių pradėjo rengti karinio mokymo kursus.
„Pranešama, kad ikimokyklinio amžiaus vaikai mokomi žygiuoti, „žaismingai“ praktikuotis kovos veiksmus (ir) elgtis su šaunamaisiais ginklais“, – teigė ministerija.
„Verstka“ turimomis žiniomis, Rusijoje vaikai taip pat susitinka su „neteisėtos invazijos į Ukrainą dalyviais“. Kursais siekiama skatinti patriotizmą ir „padėti ankstyvajame karjeros planavimo etape“.
Pasak JK Gynybos ministerijos, pranešimai apie Rusijos vaikų darželiuose didėjantį kariuomenės kadetų rengimo programų skaičių byloja apie militarizuojamą šalies švietimą.
Ministerijos teigimu, vaikų Rusijoje indoktrinavimas „ilgainiui įtvirtins agresyvų, ekspansionistinį Rusijos nacionalizmą“.
Pranešama, kad vaikams iš Rusijos okupuotų teritorijų taip pat suteiktas vaidmuo Maskvos karo strategijoje. Rugsėjį Jeilio universiteto Visuomenės sveikatos mokyklos paskelbtame tyrime minimos vietovės, į kurias buvo gabenami ukrainiečių vaikai kariniam mokymui, dronų gamybai ir kitokiam priverstiniam perauklėjimui.
Kyjivo teigimu, pažeisdama Ženevos konvencijas, Maskva neteisėtai deportavo arba prievarta perkėlė į Rusiją ir Baltarusiją daugiau nei 19,5 tūkst. vaikų. Ukraina tvirtina, kad situacija atitinka Jungtinių Tautų (JT) genocido apibrėžimą.
Naujausi komentarai