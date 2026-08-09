Joe Bideno sūnus apie tėvo sveikatą: vėžys išplito

J. Bidenas apie jam diagnozuotą agresyvią prostatos vėžio formą, išplitusią į kaulus, paskelbė 2025 m. gegužę, praėjus vos keturiems mėnesiams po to, kai užbaigė savo kadenciją prezidento poste kaip vyriausias visų laikų JAV vadovas.
Vėliau jis pradėjo gydymą, jam buvo taikoma spindulinė ir hormoninė terapija. Savo būsimos memuarų knygos pristatyme liepą 83-ejų J. Bidenas teigė, kad gydytis sekasi „tikrai gerai“.
Penktadienio vakarą paskelbtame išsamiame interviu su „BBC Newsnight“ H. Bidenas teigė, kad jo tėvo liga visgi progresavo.
„Vėžys išplito, metastazavo į kaulus ir kitur“, – sakė H. Bidenas.
„Tai labai skausminga ir daugeliu atžvilgių labai išsekina, bet jis vis dar kovoja. Jis vis dar daro savo darbus (...) jis taip tiki šia šalimi“, – kalbėjo jis.
Interviu metu kalbėdamas apie tėvo sveikatą H. Bidenas susijaudindavo.
„Tikrai labai sunku, tikrai liūdna tai matyt“, – pridūrė jis.
Nors ir nuolat kildavo klausimų dėl vyriausio JAV prezidento sveikatos, būdamas 81-erių J. Bidenas visgi nusprendė siekti antrosios kadencijos 2024 m.
Po katastrofiško pasirodymo debatuose su Donaldu Trumpu 2024 m. birželį ir didelio demokratų spaudimo J. Bidenas iš prezidento rinkimų pasitraukė.
D. Trumpas vėliau nugalėjo J. Bideną pakeitusią kandidatę – tuometę viceprezidentę Kamalą Harris.
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