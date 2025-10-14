Jordanija: Artimieji Rytai be Palestinos valstybės pasmerkti žlugti

Pirmadienio vakarą transliuotame interviu transliuotojui BBC monarchas pabrėžė, kad neišsprendus šio klausimo konfliktas vėl įsiplieks.
Šias remarkas jis išsakė prieš išvykdamas į Egiptą, kur turėjo susitikti su JAV Prezidentu Donaldu Trumpu Gazos karo pabaigai pažymėti.
Aukščiausiojo lygio susitikime iškilmingai pasirašyta deklaracija, tačiau joje nenumatyta jokių konkrečių veiksmų, išskyrus dabartines „Hamas“ ir Izraelio paliaubas. Pažymėtina, kad aukščiausiojo lygio susitikime nei vienos iš dviejų kariaujančių šalių atstovų nebuvo.
Šarm el Šeicho deklaracijoje Palestinos valstybė, kurią pastaraisiais mėnesiais pripažino vis daugiau šalių, neminima.
Joje tik nurodoma, kad ilgalaikė taika regione bus įmanoma tik tuo atveju, jei bus užtikrintas izraeliečių ir palestiniečių saugumas, orumas ir pagrindinės žmogaus teisės.
