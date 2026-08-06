JT ekspertai: JAV sankcijos stumia Kubą į gilią krizę

Nors Kubai JAV prekybos embargas taikomas nuo 1962 metų, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pastaraisiais mėnesiais smarkiai padidino spaudimą, apribodamas kuro tiekimą ir grasindamas perimti salos kontrolę.
Vašingtono įvesta faktinė naftos blokada bei kitos sankcijos pablogino ekonominę padėtį, sukėlė didelį prekių stygių ir prisidėjo prie plačiai paplitusių elektros energijos tiekimo sutrikimų.
Ekspertai savo pranešime nurodė, kad energetikos, transporto, drėkinimo ir pagrindinių paslaugų sektoriai patiria nesėkmę, o tai neproporcingai paveikia moteris, vaikus, senyvo amžiaus žmones ir kitas pažeidžiamas grupes.
„Humanitarinės pasekmės jau virsta visapusiška krize, keliančia grėsmę teisei į sveikatą, gyvybę, maistą ir vystymąsi“, – teigė jie.
Nuo tada, kai Vašingtonas sausį pradėjo savo energetinę blokadą, gyvenimo sąlygos Karibų jūros saloje pastebimai pablogėjo.
Milijonams kubiečių vandens ir maisto paieškos, kelionės bei galimybė ramiai išsimiegoti naktį tapo kasdieniais iššūkiais.
Anot ekspertų, JT agentūros Kuboje įspėjo apie didėjančią maisto trūkumo riziką bei vaistų ir būtiniausių prekių stygius.
„Maistas niekada negali būti naudojamas kaip politinio spaudimo įrankis. Priemonės, kurios sąmoningai atima iš populiacijos išgyvenimo priemones, kėsinasi į pačias pagrindines teises į gyvybę ir menkina žmogaus orumo esmę“, – pareiškė ekspertai.
„JAV vyriausybė privalo nutraukti visus grasinimus ir priešiškus veiksmus prieš Kubos suverenitetą bei panaikinti visas savo įvestas priemones, kurios prieštarauja tarptautinei teisei“, – teigė jie.
Jie paragino JT Saugumo Tarybą ir Generalinę Asamblėją Niujorke skubiai spręsti šias grėsmes kaip tarptautinės taikos ir saugumo klausimą.
Šį pareiškimą, be kitų, parengė specialieji pranešėjai plėtros, teisės į maistą ir vienašalių prievartos priemonių neigiamo poveikio klausimais.
JT ekspertai yra nepriklausomi asmenys, turintys Žmogaus teisių tarybos mandatą. Todėl jie nekalba pačios JT organizacijos vardu.
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