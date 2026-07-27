JT generalinis sekretorius pirmą kartą nuo 2010 m. lankysis susiskaldžiusiame Kipre

Remiantis Kipro žiniasklaidos pranešimais, A. Guterresas ketina panaudoti savo trijų dienų vizitą de facto padalintoje saloje, kad pamėgintų atnaujinti derybas tarp dviejų bendruomenių – Kipro gyventojų graikų ir turkų. Tikėtina, kad tai bus paskutinis jo bandymas, nes JT generalinis sekretorius metų pabaigoje atsistatydins iš pareigų, jas ėjęs dvi kadencijas.
Kipras yra padalintas nuo 1974 m., po Kipro graikų nacionalistų įvykdyto perversmo ir vėlesnės Turkijos karinės intervencijos. 1983 m. buvo paskelbta Šiaurės Kipro Turkijos Respublika, tačiau ją pripažįsta tik Turkija. 2004 m. Europos Sąjunga (ES) priėmė visą Kipro salą į bloką. Nuo to laiko visa sala formaliai yra ES narė, nors ES teisė taikoma tik pietinėje graikų gyvenamoje dalyje.
Nuo to laiko sostinė Nikosija taip pat yra padalintas miestas. Buferinę zoną, savotišką niekieno žemę tarp abiejų bendruomenių, stebi JT taikdariai. Tačiau sienos kirtimas per nustatytus kontrolės punktus yra gana paprastas.
Pastaraisiais metais Kipro graikų ir turkų požiūris į galimą sprendimą išsiskyrė dar labiau. Kipro graikai pasisako už federaciją, kurią sudarytų dvi federalinės valstybės su stipria centrine valdžia. Kipro turkai reikalauja dviejų valstybių sprendimo, kai valstybės galėtų bendradarbiauti sudariusios laisvą konfederaciją.
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