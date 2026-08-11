JT ragina Artimuosius Rytus pasekti Libano pavyzdžiu ir panaikinti mirties bausmę

Libano parlamentas antradienį panaikino mirties bausmę ir šalis tapo pirmąja valstybe Artimuosiuose Rytuose, oficialiai nutraukusia šią praktiką.
„Buvo patvirtintas įstatymo projektas, kuriuo siekiama panaikinti mirties bausmę Libane“, – paskelbė parlamento pirmininko biuras.
Mirties bausmės Libane nebuvo vykdytos nuo 2004 metų. Tokia bausmė buvo paprastai skiriama už sunkius nusikaltimus, tokius kaip žmogžudystė, terorizmas ir šnipinėjimas.
„Palankiai vertinu Libano parlamento sprendimą oficialiai panaikinti mirties bausmę šalyje“, – pareiškime pažymėjo JT žmogaus teisių vadovas Volkeris Turkas (Volkeris Tiurkas).
„Libanas dabar yra pirmoji šio regiono šalis, kuri tai padarė, ir aš raginu kitas šalis, kurios vis dar taiko mirties bausmę, pasekti jo pavyzdžiu ir nutraukti šią nežmonišką praktiką“, – pabrėžė jis.
„Šalyje, kuri patiria niokojančius išpuolius ir didžiulius nuostolius bei kančias, šis sprendimas reiškia tvirtą ir principingą įsipareigojimą ginti teisę į gyvybę“, – pridūrė V. Turkas.
„Raginu skubiai pateikti įstatymą respublikos prezidentui patvirtinti ir pasirašyti, kad jis galėtų kuo skubiau visiškai įsigalioti“, – pažymėjo jis.
Anksčiau šį mėnesį V. Turkas mirties bausmę pavadino nesuderinama su žmogaus orumu, teigdamas, kad „mūsų pasaulyje nėra vietos tokiai bausmei“.
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