JT vadovas Kipre aptaria taikos derybų atnaujinimo galimybes

Tai pirmasis JT generalinio sekretoriaus vizitas šioje padalytoje Viduržemio jūros saloje nuo 2010 metų, kai čia lankėsi jo pirmtakas Ban Ki-moonas.
„Ką tik nusileidau Kipre, kad išreikščiau savo įsipareigojimą remti Kipro bendruomenes ieškant visapusiško ir tvaraus Kipro problemos sprendimo“, – po atvykimo savo oficialioje „X“ paskyroje rašė A. Guterresas.
„JT negali primesti taikos. Ją sukurti gali tik patys kipriečiai per savo lyderius“, – teigė jis.
A. Guterresas numatęs atskirus susitikimus abiejose paliaubų linijos pusėse su Kipro Respublikos prezidentu Niku Christodulidžiu bei spalį išrinktu nepriklausoma valstybe pasiskelbusios Šiaurės Kipro Turkų Respublikos (ŠKTR) lyderiu Tufanu Erhurmanu.
Vėliau jis praleis kelias valandas susitikimuose su pilietinės visuomenės ir kitomis grupėmis, o trečiadienį prieš trišalį susitikimą surengs bendrą vakarienę abiem lyderiams.
Kipras yra padalytas nuo 1974 metų, kai Ankara okupavo šiaurinę salos dalį, reaguodama į Atėnų suorganizuotą Kipro graikų perversmą, kuriuo siekta susijungti su Graikija.
Šiandien salą sudaro tik Ankaros pripažįstama ŠKTR ir tarptautiniu mastu pripažįstama Kipro Respublika – Europos Sąjungos (ES) narė, kontroliuojanti didžiąją salos dalį pietuose, kur gyvena Kipro graikai.
Dešimtmečius trukusios JT remiamos derybos nedavė rezultatų, o vėliausias svarbus taikos derybų etapas žlugo 2017 metais Šveicarijoje, Kran Montanos mieste.
Du konkuruojantys lyderiai pirmą kartą susitiko gruodį, kai pranešė apie naują įsipareigojimą atgaivinti ilgą laiką įstrigusį taikos procesą.
Susitikimas vyko dalyvaujant A. Guterreso pasiuntinei Mariai Angelai Holguin, kuri pirmadienį, prieš A. Guterreso atvykimą, taip pat vedė derybas su abiem lyderiais.
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