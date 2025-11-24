JT žmogaus teisių vadovas: generatyvinis DI gali virsti šių laikų Frankenšteinu

„Generatyvinis DI turi didžiulį potencialą, tačiau jo panaudojimas dėl grynai politinių ar ekonominių priežasčių gali manipuliuoti, iškreipti ir blaškyti“, – Ženevoje vykusiame susitikime sakė JT žmogaus teisių vadovas Volkeris Turkas.
„Kai galingi technologijų gigantai diegia naujas technologijas, tokias kaip generatyvinis dirbtinis intelektas, žmogaus teisės gali būti pirmoji auka“, – perspėjo jis.
„Grėsmės kelioms iš žmogaus teisių, įskaitant privatumą, politinį dalyvavimą, saviraiškos laisvę ir darbą, yra aiškios ir realios“, – tęsė jis
Jis pridūrė, kad „be tinkamų apsaugos priemonių ir reglamentų DI sistemos gali virsti šiuolaikiniu Frankenšteinu“.
JT žmogaus teisių vadovas įspėjo, kad šių laikų grėsmės „gali virsti žala, kuri pakenktų naujųjų technologijų pažadams ir sukeltų nenuspėjamų pasekmių“.
„Vyriausybės turi pareigą suvienyti jėgas, kad užkirstų kelią tokiems padariniams“, – nurodė jis.
V. Turkas pabrėžė, kad be generatyvinio DI grėsmę taip pat kelia didėjanti įmonių galios koncentracija ir didžiulis „asmeninio bei įmonių turto kaupimas saujelės žaidėjų rankose“.
„Kai kuriais atvejais tai viršija ištisų šalių ekonomikų dydį“, – sakė jis, pažymėdamas, kad kai „galia nėra ribojama įstatymų, tai gali vesti prie piktnaudžiavimo ir pavergimo“.
