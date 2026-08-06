Jungtinė Karalystė paskelbė naujų sankcijų paketą Rusijai

JK siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms, remiančioms Rusijos prezidento Vladimiro Putino karą Ukrainoje.
Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra šeši Rusijos bankai, šeši neseniai įsigyti „šešėlinio laivyno“ tanklaiviai ir keturios Rusijos bendrovės, importuojančios tantalą ir niobį – retuosius metalus, kurie yra labai svarbūs karinės įrangos gamybai, pranešė Užsienio reikalų ministerija.
„The Moscow Times“ rašo, kad tarp šešių naujai į sankcijų sąrašus įtrauktų skolinimo institucijų yra „Ozon Bank“ – Rusijos elektroninės prekybos milžinės „Ozon“ finansinis padalinys ir 18-asis pagal dydį šalies bankas, kurio turtas siekia 900 mlrd. rublių (11 mlrd. JAV dolerių). JK užsienio reikalų ministerijos teigimu, bankai buvo įtraukti į sankcijų sąrašą dėl veiklos Rusijos strateginiame finansinių paslaugų sektoriuje.
Tai įvyko po to, kai E. Milibandas surengė derybas su Marco Rubio JAV valstybės departamente, ir apibūdino jas kaip „labai produktyvias“.
Užsienio reikalų sekretorius žurnalistams sakė, kad jie aptarė, kaip galėtų toliau remti Ukrainą kovoje su Rusija.
E. Milibandas tvirtino, kad jo ankstesnė kritika „rasisto“ prezidento Donaldo Trumpo atžvilgiu nepakenkė santykiams su Baltaisiais rūmais. Jis sakė, apie jo ankstesnius komentarus šių derybų metu „nebuvo kalbama“.
E. Milibandas sakė: „Šiandieninės naujos sankcijos rodo tvirtą JK įsipareigojimą remti Ukrainą ir griežtai bausti tuos, kurie remia Kremliaus agresiją.
Ukrainos kova yra mūsų kova. Tie, kurie kelia grėsmę Ukrainos laisvei ir demokratijai, kelia grėsmę ir Didžiosios Britanijos saugumui. Todėl mes toliau stiprinsime spaudimą Rusijai, kol bus pasiekta teisinga ir ilgalaikė taika.“
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