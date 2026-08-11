Jungtinė Karalystė – pirmoji Europoje aprobavo „Eli Lilly“ tabletes svoriui mažinti

Šis sprendimas priimtas po „nuodugnaus orforgliprono saugumo, kokybės ir veiksmingumo įvertinimo“, teigė šalies vaistų reguliavimo institucijos vykdomasis direktorius Julianas Beachas (Džiulianas Byčas).
Tačiau šis vaistas – geriamasis GLP-1 preparatas, skirtas nutukimui ir 2 tipo diabetui gydyti, – nebus iš karto prieinamas per valstybinę Nacionalinę sveikatos tarnybą (NHS), kuri nustato viršutinę ribą, kiek pacientai moka už išrašytus vaistus.
Šis tablečių pavidalo vaistas, kurį reikia vartoti vieną kartą per dieną, balandžio mėnesį buvo aprobuotas Jungtinėse Valstijose, kur jis parduodamas pavadinimu „Foundayo“.
Šiuo metu farmacijos kompanijos varžosi kurdamos vaistus nutukimui gydyti, kurių nereikėtų injektuoti.
Danijos farmacijos bendrovės „Novo Nordisk“ sukurtos tabletės „Wegovy“ jau aprobuotos Jungtinėje Karalystėje, JAV ir Europos Sąjungoje.
Britų bendrovė „AstraZeneca“, kuri šiuo metu testuoja savo pačios sukurtas tabletes, teigė, kad iki šiol atliktų tyrimų rezultatai yra panašūs į jau rinkoje esančių vaistų rezultatus.
„Eli Lilly“ šiuo metu parduodamas svoriui mažinti skirtas „Mounjaro“, kaip ir „Wegovy“, yra švirkščiamas.
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