Jungtinėse Valstijose rengiamasi dar vienam Ukrainos, Europos ir JAV derybų ratui

2025-12-19 18:15
BNS inf.

Ukrainos ir jos sąjungininkų iš Europos derybininkai penktadienį Jungtinėse Valstijose surengs naują susitikimą su JAV pareigūnais dėl Rusijos karo užbaigimo, pareiškė vyriausiasis Kyjivo derybininkas Rustemas Umerovas.

