„Šiandien Jungtinėse Valstijose kartu su generolu leitenantu Andrijumi Hnatovu pradėsime dar vieną konsultacijų su Amerikos puse etapą. Amerikos pusės kvietimu šiame formate dalyvauja ir Europos partneriai“, – socialiniuose tinkluose teigė R. Umerovas.
Jungtinėse Valstijose rengiamasi dar vienam Ukrainos, Europos ir JAV derybų ratui
2025-12-19 18:15
Ukrainos ir jos sąjungininkų iš Europos derybininkai penktadienį Jungtinėse Valstijose surengs naują susitikimą su JAV pareigūnais dėl Rusijos karo užbaigimo, pareiškė vyriausiasis Kyjivo derybininkas Rustemas Umerovas.
Jungtinėse Valstijose rengiamasi dar vienam Ukrainos, Europos ir JAV derybų ratui / AP nuotr.