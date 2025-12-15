Kalėdinė pasaka: dvaras, kuris kasmet atima žadą lankytojams

Viename Kroatijos kaime europiečiai sukūrė neįtikėtiną šventinį grožį. Įdomu tai, kad viskas prasidėjo nuo vieno medžio, kurį puošė dabar jau 82 metų senjoras – tam, kad per šventes suteiktų džiaugsmo nepasiturinčiai šeimai. Šiandien šią tradiciją tęsia jo sūnus.
„1986 metais mano tėvas pradėjo puošti vieną pušį. Vėliau puošėme dvi pušis prie tilto, o 2002 metais – ir mūsų parką. Tais metais pradėjome puošti dvarą taip, kaip darome tai ir šiandien“, – pasakojo dvaro savininkas Alen Salaj.
Kad gimtų šis įspūdingas reginys, darbai pradedami dar vidurvasarį. Komanda tvarko laidus, keičia lemputes ir testuoja instaliacijas.
„Iš viso turime 5,6 milijono lempučių ir apie 15 kilometrų kabelių. Kai renginys baigiasi, visas lemputes nuimame, patikriname ir pakeičiame sugadintas. Jei renginio metu kas nors nutinka – pavyzdžiui, nutrūksta laidas – taisome vietoje“, – pasakojo dvaro darbuotojas Goran Muselin.
Kiekvienais metais šeima stengiasi sukurti ką nors naujo, todėl lankytojai dažnai lieka be žado.
„Tai nuostabu. Vienintelis palyginimas, kuris ateina į galvą, – hobitai ir mažos trobelės, kuriose patiekiamas maistas. Apšvietimas tiesiog fantastiškas“, – džiaugėsi lankytoja.
Anksčiau šis dvaras nebuvo oficialiai atviras lankytojams, tačiau smalsuoliai vis tiek užsukdavo. Dabar po šią kalėdinę pasaką gali pasivaikščioti visi norintieji.
