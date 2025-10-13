 Kalėjimų tarnyba: pagal susitarimą su „Hamas“ Izraelis išlaisvino 1 968 kalinius

2025-10-13
Izraelio kalėjimų tarnyba pirmadienį pranešė, kad pagal susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože išlaisvino beveik 2 tūkst. daugiausia palestiniečių kalinių.

Jos pareiškime teigiama, kad „1 968 teroristai buvo perkelti iš kelių kalėjimų visoje šalyje į Ofero ir Kcioto kalėjimus“.

„Atlikus būtinus veiksmus kalėjimuose ir gavus politinių institucijų pritarimą, visi teroristai buvo paleisti iš Ofero kalėjimo į (Vakarų Krantą) ir Rytų Jeruzalę, o iš Kcioto kalėjimo – į Kerem Šalomą“, – pridūrė tarnyba, turėdama omenyje vieną iš sienos perėjimo punktų į Gazos Ruožą.

Kaliniai pagal paliaubų susitarimą buvo iškeisti į pirmadienį islamistų grupuotės „Hamas“ paleistus įkaitus. 

