Kalifornijos gubernatorius imasi tyrimo dėl „TikTok“

Demokratas G. Newsomas yra vienas garsiausių D. Trumpo kritikų ir kaltina prezidento administraciją pagrindinių laisvių varžymu Jungtinėse Valstijose.
„Laikas tirti. Pradedu peržiūrą, siekdamas išsiaiškinti, ar „TikTok“ nepažeidžia valstijos įstatymų, cenzūruodama Trumpą kritikuojantį turinį“, – socialiniame tinkle „X“ parašė G. Newsomas.
Praėjusią savaitę „TikTok“ paskelbė įsteigusi naują bendrą įmonę savo veiklai JAV vykdyti, taip sumažindama jos Kinijos nuosavybės dalį iki 19,9 proc. ir perduodama kontrolinį paketą amerikiečių verslams, įskaitant D. Trumpo sąjungininkus.
Vašingtonas jau seniai siekia sugriežtinti „TikTok“ kontrolę, motyvuodamas susirūpinimu nacionaliniu saugumu dėl Pekine įsikūrusios platformą patronuojančios bendrovės „ByteDance“.
„Po „TikTok“ pardavimo su Trumpu susijusiai verslo grupei, mūsų biuras gavo pranešimų – ir nepriklausomai patvirtino atvejus – apie slopinamą prezidentą Trumpą kritikuojantį turinį“, – socialiniame tinkle „X“ parašė G. Newsomo biuras.
G. Newsomas pasidalijo ekrano kopija, kurioje, atrodo, matyti, kad „TikTok“ vartotojas negali išsiųsti žinutės su žodžiu „epstein“, nes ji pažeidžia platformos bendruomenės gaires.
Buvusi D. Trumpo draugystė su lytiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu buvo sulaukusi išskirtinio dėmesio.
„TikTok“ kol kas neatsakė į prašymą pakomentuoti.
