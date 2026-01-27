 Kalifornijos gubernatorius imasi tyrimo dėl „TikTok“

Kalifornijos gubernatorius imasi tyrimo dėl „TikTok“

2026-01-27 11:38
BNS inf.

Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas pirmadienį pranešė pradedantis tyrimą dėl įtarimų, kad platforma „TikTok“ cenzūravo JAV prezidentą Donaldą Trumpą kritikuojantį turinį.

Kalifornijos gubernatorius imasi tyrimo dėl „TikTok“
Kalifornijos gubernatorius imasi tyrimo dėl „TikTok“ / Scanpix nuotr.

Demokratas G. Newsomas yra vienas garsiausių D. Trumpo kritikų ir kaltina prezidento administraciją pagrindinių laisvių varžymu Jungtinėse Valstijose.

„Laikas tirti. Pradedu peržiūrą, siekdamas išsiaiškinti, ar „TikTok“ nepažeidžia valstijos įstatymų, cenzūruodama Trumpą kritikuojantį turinį“, – socialiniame tinkle „X“ parašė G. Newsomas.

Praėjusią savaitę „TikTok“ paskelbė įsteigusi naują bendrą įmonę savo veiklai JAV vykdyti, taip sumažindama jos Kinijos nuosavybės dalį iki 19,9 proc. ir perduodama kontrolinį paketą amerikiečių verslams, įskaitant D. Trumpo sąjungininkus.

Vašingtonas jau seniai siekia sugriežtinti „TikTok“ kontrolę, motyvuodamas susirūpinimu nacionaliniu saugumu dėl Pekine įsikūrusios platformą patronuojančios bendrovės „ByteDance“.

„Po „TikTok“ pardavimo su Trumpu susijusiai verslo grupei, mūsų biuras gavo pranešimų – ir nepriklausomai patvirtino atvejus – apie slopinamą prezidentą Trumpą kritikuojantį turinį“, – socialiniame tinkle „X“ parašė G. Newsomo biuras.

G. Newsomas pasidalijo ekrano kopija, kurioje, atrodo, matyti, kad „TikTok“ vartotojas negali išsiųsti žinutės su žodžiu „epstein“, nes ji pažeidžia platformos bendruomenės gaires.

Buvusi D. Trumpo draugystė su lytiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu buvo sulaukusi išskirtinio dėmesio.

„TikTok“ kol kas neatsakė į prašymą pakomentuoti.

Šiame straipsnyje:

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų