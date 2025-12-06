Kallas apie JAV saugumo strategiją: Vašingtonas tebėra ES didžiausias sąjungininkas

„Žinoma, kritikos yra daug, bet manau, kad dalis jos yra teisinga“, – atsakydama į klausimą apie JAV strategiją, K. Kallas sakė Dohos Forume – kasmet Kataro sostinėje rengiamoje diplomatų konferencijoje.
„JAV vis dar yra mūsų didžiausia sąjungininkė (...) Ne visada sutariame įvairiais klausimais, bet manau, kad bendras principas vis dar galioja. Esame didžiausi sąjungininkai ir turėtume laikytis kartu“, – pabrėžė ES diplomatijos vadovė.
Naująją saugumo strategiją Baltieji rūmai paskelbė ketvirtadienio vakarą. Joje, be kita ko, piešiamas niūrus padėties Europoje vaizdas.
„Didesnės problemos, su kuriomis susiduria Europa, apima Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų veiklą, kuri pažeidžia politinę laisvę ir suverenitetą, migracijos politiką, kuri keičia žemyną ir kelia nesantaiką, žodžio laisvės cenzūrą ir politinės opozicijos slopinimą, gimstamumo mažėjimą ir nacionalinių identitetų bei pasitikėjimo savimi praradimą“, – tvirtinama dokumente.
Kalbant apie Rusijos karą prieš Ukrainą, „D. Trumpo administracija nesutaria su Europos pareigūnais, kurie puoselėja nerealius lūkesčius dėl karo, dirbdami nestabiliose mažumos vyriausybėse, iš kurių daugelis pamina pagrindinius demokratijos principus, kad nuslopintų opoziciją“.
Dokumente teigiama, kad didžioji dauguma žmonių Europoje nori taikos, tačiau šis noras praktiškai nėra atspindėtas politikoje, nes šios vyriausybės kenkia demokratiniams procesams.
Be to, strategijoje išsamiau kalbama apie JAV viziją dėl NATO ateities, kuri gali sukelti nerimą europiečiams. JAV politikoje Europos atžvilgiu pirmenybė turėtų būti teikiama galimybei „padaryti galą suvokimui ir užkirsti kelią realybei, kad NATO yra nuolat besiplečiantis aljansas“, pažymima dokumente.
Naujausi komentarai