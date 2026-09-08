Kallas: derybose dėl taikos Ukrainoje Europa negali būti neutrali tarpininkė

„Negalime būti neutralūs tarpininkai, nes Europa nuo pat karo pradžios yra Ukrainos pusėje. Todėl nesame neutralūs, vis dėlto arsenale turime nemažai ginklų – galime prisidėti prie platesnio susitarimo“, – LRT televizijos laidoje „Dienos tema“ kalbėjo K. Kallas.
„Reikia aiškių reikalavimų Rusijai, kad nutrauktume šį karą, kad taika būtų ilgalaikė ir kad sumažintume riziką, jog Rusija neužpultų kitų valstybių ateityje“, – pabrėžė ji.
Vis tik, K. Kallas teigė mananti, kad Rusija, tęsdama išpuolius prieš Ukrainos gyventojus, parodo, jog į taikos derybas nežiūri rimtai.
„Manau, viena yra kalbėti, bet visai kas kita – imtis veiksmų. Ar rusai šiuo metu ir toliau puola civilius, ar jie rimtai žiūri į derybas, ar jie bando parodyti valią pradėti derybas ir bent jau nutraukti išpuolius? Tai turime pamatyti pirmiausia“, – teigė ES užsienio politikos įgaliotinė.
„Mane įtikintų išpuolių prieš civilius nutraukimas. Tai būtų pirmasis dalykas, leidžiantis sėstis ir derėtis. Kol kas to nematome, todėl ir sakau, kad jie į derybas nežiūri rimtai“, – akcentavo K. Kallas.
Kaip jau rašė ELTA, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pasiuntiniai Jaredas Kushneris ir Steve‘as Witkoffas sekmadienį pradėjo derybas su Volodymyru Zelenskiu dėl karo su Rusija pabaigos. Tai pirmasis jų vizitas Kyjive, rengiamas praėjus dienai po to, kai jie Kremliuje susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
S. Witkoffas ir J. Kushneris tikisi atgaivinti derybas, kuriomis siekiama užbaigti didžiausią karą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Vienas Baltųjų rūmų pareigūnas pareiškime naujienų agentūrai AFP nurodė, kad Maskvoje jie „aptarė realius planus, kurie bus paskelbti artimiausiomis savaitėmis“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad jo pasiuntiniai veža „pasiūlymą“, kaip nutraukti karo veiksmus.
„Turime idėją taikai pasiekti“, – pareiškė jis, nepateikdamas išsamesnės informacijos.
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