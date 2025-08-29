Kallas: reikia ieškoti galimybės rasti diplomatinį sprendimą dėl Irano branduolinės programos

„Su šiomis 30 dienų pereiname į naują etapą, kuris dabar suteikia mums ir galimybę iš tikrųjų rasti diplomatinių būdų sprendimui rasti“, – žurnalistams sakė K. Kallas.
Prancūzija, Jungtinė Karalystė (JK) ir Vokietija ketvirtadienį aktyvavo mechanizmą, skirtą atnaujinti Jungtinių Tautų (JT) sankcijas Iranui, už tai, kad jis nesilaiko savo įsipareigojimų dėl savo branduolinės programos.
Šios trys valstybės JT Saugumo Tarybai pranešė, kad, jų manymu, Iranas iš esmės nevykdo savo įsipareigojimų pagal 2015 metų branduolinį susitarimą, todėl jos inicijuoja vadinamąjį grįžimo į pradinę padėtį mechanizmą, dėl kurio prieš dešimtmetį sustabdytos sankcijos po 30 dienų vėl įsigaliotų.
Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi ketvirtadienį pareiškė, kad Teheranas atsakys į Prancūzijos, JK ir Vokietijos sprendimą.
Tuo metu diplomatiniai šaltiniai pranešė, kad Jungtinių Tautų Saugumo Taryba penktadienį surengs skubų uždarą posėdį dėl Irano, kuriame bus aptariamas Europos valstybių sprendimas sugrąžinti sankcijas Teheranui dėl jo branduolinės programos. Posėdis rengiamas Prancūzijos ir Britanijos prašymu.
Rusija penktadienį perspėjo, kad sankcijų Iranui atnaujinimas gali sukelti „nepataisomų pasekmių“.
„Mes primygtinai raginame juos persvarstyti ir peržiūrėti savo klaidingus sprendimus, kol jie nesukėlė nepataisomų pasekmių ir tolesnės tragedijos“, – pareiškime teigė Rusijos užsienio reikalų ministerija, apkaltindama Europos trejetą diplomatinių pastangų taikiai išspręsti ginčą dėl Irano branduolinės programos žlugdymu.
