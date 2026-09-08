 Kanados premjeras: priklausomybės nuo JAV mažinimas turės savo kainą

Kanados premjeras: priklausomybės nuo JAV mažinimas turės savo kainą

2026-09-08 17:48
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Ministras pirmininkas Markas Carney antradienį įspėjo kanadiečius, kad ekonominių ryšių su Jungtinėmis Valstijomis mažinimas turės savo kainą – jis tai pareiškė praėjus kelioms valandoms po to, kai įsigaliojo atsakomieji muitai, taikomi milijardų dolerių vertės JAV gaminiams.

<span>Kanados premjeras: priklausomybės nuo JAV mažinimas turės savo kainą</span>
Kanados premjeras: priklausomybės nuo JAV mažinimas turės savo kainą / Scanpix nuotr.

„Turime viską, ko reikia, kad galėtume pakeisti kryptį ir klestėti, – sakė M. Carney. – Toks posūkis turės savo kainą. Veiksmai visada kainuoja. Tačiau ta kaina net nepalyginama su ta, kurią sumokėtume, jei liktume stovėti vietoje.“

Antradienį įsigalioję atsakomieji 15, 25 ir 50 proc. muitai bus taikomi 27,6 mlrd. Kanados dolerių (20 mlrd. JAV dolerių) vertės importui iš JAV, įskaitant plieno ir aliuminio gaminius, taip pat pieno produktus, pavyzdžiui, sūrį. Tačiau Kanada iš pradinio sąrašo išbraukė kai kurias jūros gėrybes.

Kanados muitai įsigaliojo praėjus keletui savaičių po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė 50 proc. tarifus panašios vertės Kanados produktams. Taip Vašingtonas reagavo į, jo teigimu, „diskriminacinį elgesį“ JAV alkoholio, automobilių ir pieno pramonės atžvilgiu.

JAV įvesti muitai taikomi tokiems produktams kaip ledo ritulio lazdos ir cementas. Nuo jų nukentėjo maždaug 5,5 proc. Kanados eksporto į JAV.

Šiame straipsnyje:
Kanada
JAV
prekyba
prekybos karas

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