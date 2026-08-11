Per karšta gyventi? Karščiai koreguoja būsto pirkėjų pageidavimus Prancūzijoje

Ypač Paryžiuje šią vasarą dėl staigaus temperatūros šuolio butai, XIX a. antroje pusėje Paryžiuje pagal barono Georges-Eugène Haussmanno sumanymą pastatyti elegantiški, simetriški ir vieningos architektūros daugiabučiai su skardiniais stogais tapo tikromis „krosnimis“.
„Haussmano stiliaus pastato viršutiniame aukšte karštis patalpose gali tapti tikrai nepakeliamas“, – sakė Paryžiaus nekilnojamojo turto agentūros „FredeLion“ agentas Josephas Denke.
Jis pastebėjo, kad pastaraisiais mėnesiais pasikeitė pirkėjų prioritetai. Jie tapo atsargesni rinkdamiesi būstą, ypač jei buto langai yra orientuoti į pietus.
„Pouget Consultants“ ir IGNES atliktas tyrimas parodė, kad kas antras būstas Prancūzijoje iš esmės yra karščio spąstai. Iš 1750 birželio mėnesį apklaustų skelbimų platformos „Leboncoin“ naudotojų aštuoni iš dešimties teigė, kad per ekstremalius karščius jautė diskomfortą, o trečdalis nurodė, kad apsvarstytų galimybę persikraustyti, jei karščio bangos taptų intensyvesnės.
Ekspertai įspėjo, kad dėl klimato kaitos karščio bangų gali būti daugiau. Prancūzijos nacionalinė meteorologijos agentūra pirmadienį, kai šalis ruošėsi penktajai šio sezono karščio bangai, pareiškė, kad „ateityje vasaros apskritai bus karštesnės nei iki šiol“.
„Leboncoin“ rinkodaros direktorė Sophie Bourg teigia, kad Prancūzijoje karščio bangos dabar tikrai laikomos struktūriniu veiksniu renkantis būstą“.
„Vėsa ir komfortas vasarą tapo atskiru nekilnojamojo turto kriterijumi“, – sakė ji.
Langinės ir medžiai
Buto langų kryptis, aukštas, baseinai, oro kondicionavimas, langinės, galimybė sukelti skersvėjį, lauko erdvė, dengtos terasos ir net medžių buvimas kaimynystėje – tai dabar yra klausimai, kuriuos vis dažniau kelia pirkėjai ar nuomininkai.
„Pirkėjai nebežiūri tik į patį nekilnojamąjį turtą, bet ir į tai, ar jame patogu gyventi, – sakė nekilnojamojo turto agentūrų tinklo „Laforet“ prezidentas Yannas Jehannoas. – Jie nekilnojamojo turto agentams užduoda labai praktiškus klausimus apie temperatūrą per paskutinę karščio bangą, ar naktį galima vėdinti namus ir ar miegamuosiuose galima gerai išsimiegoti.“
Šis susirūpinimas jau daro įtaką tam tikrų nekilnojamojo turto objektų patrauklumui.
Agentūros „Guy Hoquet Paris 5 Maubert“ nekilnojamojo turto agentas Christianas Tokoto bando parduoti „nuostabų butą su dideliais langais“ prabangiame Paryžiaus penktajame rajone.
„Nepaisant daugybės apžiūrų, klientai mums sako, kad jame per karšta, nes langai nėra abiejose pusėse. Taigi kol kas jis vis dar yra parduodamas“, – sakė jis.
Pasak agento, ilgą laiką Prancūzijoje niekintas oro kondicionavimas, „jau visiškai nebėra tabu“, – teigė Y. Jehanno.
Jei jis jau yra įrengtas, tai yra „didžiulis privalumas daugeliui pirkėjų“, ypač daugiabučiuose namuose, kur gauti leidimą įrengti oro kondicionavimo įrenginį gali būti sudėtinga, sakė nekilnojamojo turto žiniasklaidos bendrovės PAP generalinė direktorė Laetitia Caron.
Kol kas nėra masinio išsikėlimo
Sunku įvertinti, kokį poveikį neseniai vykusios karščio bangos turi žmonių sprendimams, kur gyventi. „Kol kas nematome masinio išsikėlimo“, – sakė S. Bourg.
Tačiau, nors anksčiau žmonės vietą rinkdavosi visų pirma dėl jos patrauklumo ir siūlomų galimybių, dabar jie sprendimus priima ir remdamiesi klimatinio komforto požiūriu. Tai, jos teigimu, yra visiškai naujas reiškinys.
Y. Jehanno mano, kad šios tendencijos atspindi ilgalaikį požiūrio pokytį.
„Klimato kaita akivaizdžiai daro poveikį nekilnojamojo turto rinkai“, – sakė jis.
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