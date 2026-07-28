Keli Rusijos regionai sušvelnino degalų apribojimus

Beveik visi Rusijos regionai nuo birželio pradžios buvo įvedę benzino pardavimo apribojimus. Daugiausia buvo ribojamas vienam pirkėjui parduodamų degalų kiekis.
Pasak regionų pareigūnų ir vietos žiniasklaidos, pastarosiomis dienomis šie apribojimai pradėti švelninti.
Maskvoje ir Sankt Peterburge du dideli tinklai – „Lukoil“ ir „Teboil“ – panaikino visus apribojimus, kiek vairuotojai per vieną kartą gali įsipilti degalų.
Birželį Ukrainos dronai bombardavo Maskvos naftos perdirbimo gamyklą, tiršti juodi dūmai nusidriekė virš sostinės per vieną iš dramatiškiausių Kyjivo atsakomosios kampanijos smūgių. Kyjivo pareigūnai teigia, kad smūgiai yra teisingas atpildas už Maskvos naktines dronų ir raketų atakas prieš jos miestus.
Rusijos pareigūnai, įskaitant prezidentą Vladimirą Putiną, mėgino sumenkinti Ukrainos smūgių poveikį vidaus rinkai, ragino klientus nepulti paniškai pirkti. Tačiau visoje šalyje nusidriekė ilgiausios vairuotojų eilės prie degalų, kai kurios buvo matomos net iš kosmoso darytose palydovų nuotraukose. Socialiniuose tinkluose išplito vairuotojų muštynių dėl degalų vaizdo įrašai.
Rusija yra viena didžiausių naftos gavybos šalių pasaulyje, degalų buvo gausu ir jie buvo pigūs daugelį dešimtmečių.
Omsko srities naftos turtingame Sibire, kur buvo užpulta kita naftos perdirbimo gamykla, gubernatorius antradienį pranešė, kad visi apribojimai panaikinti. Apie apribojimų švelninimą taip pat pranešta Rostovo ir Stavropolio srityse pietinėje Rusijoje ir kitur.
Vicepremjeras Aleksandras Novakas savaitgalį teigė, kad padėtis stabilizuojasi ir daug gamyklų atnaujino veiklą.
Naujausi komentarai