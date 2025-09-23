Kelios Vakarų šalys pripažino Palestiną: ar tai pavojingas sprendimas?

Tuoj bus dveji metai, kai Gazos Ruožą valdę „Hamas“ teroristai Izraelyje nužudė per 1 tūkst. žmonių. Ne tik šaudė, bet gyvus pjaustė, badė, degino, laužė rankas ir kojas. Pagrobė ir iki šiol laiko įkaitų.
Izraelis pradėjo plataus masto operaciją – „Hamas“ naikina ne tik Gazos Ruože, bet ir kaimyninėse arabų šalyse. Kelios Vakarų šalys, kaip žadėjo, sukasi nuo Izraelio – pripažino žydų priešininkę Palestiną kaip valstybę.
„Jungtinė Karalystė formaliai pripažįsta Palestinos valstybę“, – teigė šalies ministras pirmininkas Keiras Starmeris.
Kartu su britais – ir tos pačios karūnos valdomos Australija bei Kanada.
„Man malonu būti čia ir paskelbti, kad nuo šiandien Australija pripažįsta Palestinos valstybę“, – sakė Australijos premjeras Anthony Albanese.
Palestiną pripažino ir Portugalija.
„Portugalija oficialiai pripažįsta Palestinos valstybę“, – pabrėžė Portugalijos užsienio reikalų ministerija Paulo Rangel.
Niujorke vyksta Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, kurioje tikimasi dar daugiau paramos Palestinai. Emmanuelis Macronas liepą sakė: „Prancūzija pripažins Palestiną.“ Palestinos vėliavos Prancūzijoje jau kyla ant valstybinių pastatų. Nors merai perspėti to nedaryti, nes šalis pasirodys šališka.
Palestiną pripažinusios šalys neslepia – tai labiau signalas Izraeliui. Spręsti baisią humanitarinę padėtį Gazoje.
„Pirmiausia, tai vertiname, kaip signalą Izraeliui, kaip spaudimą spręsti konfliktą Gazos Ruože“, – kalbėjo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas.
Lietuvoje prieš mėnesį lankėsi Izraelio prezidentas. Vilniuje pasitiko keli protestuojantys jaunuoliai.
Vakarų šalyse – daug imigrantų musulmonų. Dideli protestai, didelis spaudimas politikams.
„Labai stiprios palestiniečių ir arabų bendruomenės, jie tiesiog negali atsilaikyti. Tai praktiškai yra ir vidaus politikos reikalas“, – šnekėjo europarlamentaras Petras Auštrevičius.
Tai, kad įtampa jų šalyje – buvo argumentas pripažinti Palestiną, neslepia britų premjeras.
„Matėme, tai mūsų gatvėse, mokyklose, pokalbiuose su draugais ir šeima. Tai sukėlė susiskaldymą, bet nieko neišsprendė“, – aiškino K. Starmeris.
Dėl Palestinos pasaulio šalys laikosi dviejų pozicijų. Pripažįsta Palestiną dabar arba laikosi „dviejų valstybių sprendimo“.
„Lietuva remia dviejų valstybių sprendimą, vadovaujantis tarptautinės teisės principais“, – anksčiau sakė prezidentas Gitanas Nausėda.
Dviejų valstybių sprendimas – tai pastangos atsirasti Palestinai, bet tik per derybas su Izraeliu.
„Mes ir toliau laikomės principo, kad turi ateiti tinkamas laikas“, – teigė R. Motuzas.
Nelabai aišku, kas dabar pripažįstama.
„Pripažinta neegzistuojanti valstybė, kuri neturi apibrėžimo, tai yra grynai teisinis sprendimas“, – nurodė P. Auštrevičius.
Palestiniečiai neturi teritorijų kontrolės. Valdžioje – vis dar „Hamas“.
„Daug valdžios yra „Hamas“ rankose. Tai dabartinė situacija neišspręstų konflikto, o dar labiau paaštrintų“, – aiškino Užsienio reikalų komiteto pirmininkas.
Izraelis sako – į dabartinės Palestinos pripažinimą reaguos griežtai.
„Kalbama apie galimą Vakarų kranto aneksiją, panašiai kaip Gazos, o tai reikš ir tolimesnį karinio konflikto išsiplėtimą“, – sakė P. Auštrevičius.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Pripažinimas kaip valstybės, anot Vašingtono, tik skatina „Hamas“ nepaleisti įkaitų, nesiderėti dėl taikos.
Lietuva oficialiai ragina Izraelį pristabdyti puolimą Gazoje. Įleisti tarptautinę humanitarinę pagalbą.
Naujausi komentarai