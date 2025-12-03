Kemlius žada Trumpui derybas be pabaigos: susitiksime tiek kartų, kiek reikės

Tokią poziciją Kremlius išsakė po to, kai derybos tarp Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir JAV pareigūnų baigėsi be didelio proveržio.
„Esame dėkingi už (JAV prezidento Donaldo) Trumpo administracijos pastangas ir vis dar esame pasirengę susitikti tiek kartų, kiek reikės taikos susitarimui pasiekti“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
Antradienį vykusiose svarbiose JAV ir Rusijos derybose dėl karo Ukrainoje užbaigimo proveržio nebuvo. Kremlius antradienį pareiškė, kad po kelias valandas trukusių prezidento Vladimiro Putino derybų su JAV pasiuntiniais Steve'u Witkoffu ir Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu kol kas nepasiektas kompromisas dėl pagrindinio klausimo – okupuotų Ukrainos teritorijų.
Europa iš esmės liko D. Trumpo siekio nutraukti karą nuošalyje.
NATO užsienio reikalų ministrai trečiadienį susirinko Briuselyje aptarti Vašingtono siekio nutraukti kovas, tačiau JAV vyriausiasis diplomatas Marco Rubio į susitikimą neatvyko.
Daug NATO ministrų sakė, jog kol kas neatrodo, kad V. Putinas norėtų daryti kokių nors nuolaidų derybose su Vašingtono atstovais.
„Prezidentas Putinas turėtų baigti triukšmavimą ir kraujo liejimą, (turėtų) būti pasirengęs sėsti prie derybų stalo ir paremti teisingą ir ilgalaikę taiką Ukrainai“, – sakė Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper