Ketvirtą prekybos dieną iš eilės mažėja naftos kainos

Šiaurės jūros „Brent“ rūšies naftos lapkričio ateities sandorių kaina pirmadienio rytą buvo sumažėjusi 1,75 proc. iki 102,05 JAV dolerio už barelį (159 litrus).
JAV prezidentas Donaldas Trumpas savaitgalį televizijai „Fox News“ pareiškė, kad „tikriausiai“ būtų pasirengęs šią savaitę Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose Niujorke susitikti su Irano prezidentu Masoudu Pezeshkianu.
D. Trumpas taip pat turėtų surengti aukščiausiojo lygio susitikimą su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu ir gali susitikti su Persijos įlankos šalių atstovais.
Tuo metu įnirtingos husių ir tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės pajėgų kovos tebekelia grėsmę laivybos maršrutui per Bab al Mandebo sąsiaurį ir Raudonąją jūrą.
Kaip skelbta, JAV prezidentas pasirašė Kongreso priimtą teisės aktą, kuriuo Rusijai nustatomos naujos plataus masto sankcijos.
Be tiesioginių baudžiamųjų priemonių Rusijos politikams ir bendrovėms, sankcijų pakete numatytos priemonės prieš Rusijos naftos ir dujų eksportą, iš kurio gaunamomis pajamomis Maskva finansuoja karą prieš Ukrainą.
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