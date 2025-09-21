Kibernetinė ataka Europos oro uostuose: pateikė naujausią informaciją

Nors Briuselio oro uostas pranešė, kad beveik penktadalis sekmadienio numatytų skrydžių buvo atšaukti, kiti nukentėję oro uostai teigė, kad jų tvarkaraščiai grįžta į įprastas vėžes.
Londono Hitrou (Heathrow) ir Dublino oro uostai sakė, kad valdo keleivių srautus, bandydami išspręsti programinės įrangos problemą.
Dublino oro uostas pranešė, kad tikisi visą sekmadienį dirbti įprastai.
Jo „komanda ir toliau teikia pagalbą oro linijoms, sprendžiančioms nuolatinius sutrikimus, kuriuos sukėlė visoje Europoje kilusi techninė problema, kuri paveikė keleivių registracijos ir įlaipinimo sistemų paslaugų teikėją“, socialiniame tinkle „X“ teigė Dublino oro uostas.
Londono Hitrou oro uostas paskelbė, kad „didžioji dauguma skrydžių“ ir toliau buvo vykdomi bendradarbiaujant su oro linijomis.
Briuselio oro uosto atstovė spaudai teigė, kad 45 iš 257 išvykstančių skrydžių buvo atšaukti, o keleiviai gali tikėtis „nuo 30 iki 90 minučių“ vėlavimų.
Oro uostai penktadienį pradėjo pranešti apie sutrikimus, susijusius su įmonės „Collins Aerospace“ tiekiama registracijos ir įlaipinimo programine įranga.
Įmonė šeštadienį pranešė, kad „aktyviai dirba, kad išspręstų problemą ir kuo greičiau atkurtų visas funkcijas savo klientams“.
Aviacijos technologijų įmonė, kuri specializuojasi skaitmeninių ir duomenų apdorojimo paslaugų srityje, yra JAV aviacijos ir kosmoso bei gynybos grupės RTX, anksčiau žinomos kaip „Raytheon“, dukterinė įmonė.
Pastaraisiais metais visame pasaulyje, nuo Japonijos iki Vokietijos, dėl kibernetinių atakų ir techninių sutrikimų vis dažniau buvo sujaukiama oro uostų veikla, oro susisiekimui esant labiau priklausomam nuo internetinių, tarpusavyje susietų sistemų.
Birželį Prancūzijos aviacijos ir kosmoso įmonės „Thales“ paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad aviacijos sektoriuje nuo 2024 iki 2025 metų 600 proc. išaugo kibernetinių incidentų skaičius.
