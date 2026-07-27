Kilus skandalui dėl palaikų kremavimo, JK laidojimo namų direktoriui gresia kalėjimas

Dėl šio įvykio pasigirdo raginimų griežčiau reguliuoti šį sektorių.
Vienas buvęs darbuotojas Roberto Busho (Roberto Bušo) laidojimo namus apibūdino kaip „sceną iš siaubo filmo“, teismo posėdyje pareiškė prokuroras Chrisas Paxtonas (Krisas Pakstonas).
Gavę pranešimą, pareigūnai atliko kratą laidojimo namų patalpose ir rado 31 kūną, kurie turėjo būti kremuoti prieš kelis mėnesius.
Jie taip pat rado daugiau nei 100 urnų su pelenais.
„Kūnai buvo laikomi ant stelažų abiejose patalpos pusėse“, – Halo karališkajame teisme, esančiame šiaurės rytų Anglijoje, sakė prokuroras.
„Didžioji dauguma jų buvo neuždengti ir įvairių irimo stadijų“, – pridūrė jis.
48 metų R. Bushas anksčiau pripažino kaltę dėl 67 nusikalstamų veikų, įvykdytų per 12 metų laikotarpį, nuo kurių nukentėjo šimtai žmonių.
Jasmine Beverley (Žazmin Beverli), kurios sūnus Sunny (Sanis) gimė negyvas 2022 metų gegužę, pasakojo, kad R. Bushas atrodė malonus ir elgėsi labai pagarbiai.
„Buvau šokiruota sužinojusi, kas iš tikrųjų vyko už uždarų durų“, – sakė ji BBC radijui.
„Sužinojau, kad jis vis dar buvo ten praėjus beveik dvejiems metams po laidotuvių“, – sakė ji apie sūnų.
J. Beverley, jos vyras ir kelios kitos šeimos siekia, kad būtų pakeistas laidojimo namų reguliavimas.
R. Bushas, vadovavęs laidojimo namams „Legacy Independent Funeral Directors“ Hale, naudojosi gedinčių šeimų pasitikėjimu, tačiau elgėsi su jomis nederamai „beveik pramoniniu mastu“, teigė Ch. Paxtonas.
Pareigūnai tyrimą pradėjo 2024 metų kovą, kai į juos kreipėsi asmuo, išreiškęs susirūpinimą dėl įmonės veiklos.
Teisme bus išklausyti daugiau nei 100 nukentėjusiųjų pareiškimai.
R. Bushas pripažino dešimtis kaltinimų, įskaitant trukdymą teisėtam ir padoriam laidojimui, vagystę ir sukčiavimą.
Keturi kaltinimai sukčiavimu buvo susiję su tuo, kad šeimoms buvo atiduoti pelenai, tvirtinant, kad tai – kremuoti jų negimę vaikai.
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