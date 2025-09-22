Kinija imasi naujų priemonių prieš perteklinę plieno gamybą

Pasak portalo „Trading Economics“, šalis imasi priemonių kovoti su pertekliniais pajėgumais, dėl kurių sumažėjo kainos ir kurie pakurstė protekcionistinę reakciją užsienyje.
Pramonės ir informacinių technologijų ministerija kartu su kitomis institucijomis siekia stabilizuoti sektoriaus augimą 2025 ir 2026 metais, pranešė televizija.
„Plane numatytas tikslaus gamybos pajėgumų ir produkcijos reguliavimo įgyvendinimas... ir griežtas naujų gamybos pajėgumų diegimo ribojimas“, – teigė CCTV.
Plieno gamintojai turės paspartinti pasenusių įrenginių, ypač senų aukštakrosnių ir keitiklių, išėmimą iš eksploatacijos.
Naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi vidiniais dokumentais ir informuotu šaltiniu, rugpjūtį skelbė, kad Kinija rengiasi per ateinančius dvejus metus sumažinti plieno gamybą.
