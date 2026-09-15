Kinija ragina JAV „nustoti rengtis karui kosmose“

„Raginame JAV (...) nustoti plėsti savo karinius pajėgumus ir rengtis karui kosmose“, – spaudos konferencijoje sakė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Guo Jiakunas.
Jis įspėjo dėl „ginklavimosi varžybų“ kosmose.
Jungtinės Valstijos kosmose yra dislokavusios ginklų, pirmadienį pranešė JAV Kosmoso pajėgos, pirmą kartą patvirtindamos tokių pajėgumų buvimą orbitoje.
„JAV turi orbitoje esančių kosmoso kontrolės ginklų, galinčių apginti Jungtines pajėgas nuo priešiškų priešininko veiksmų“, – sakoma JAV Kosmoso pajėgų atstovo pranešime, kuriame nepateikiama jokios konkrečios informacijos apie šiuos ginklus.
„Kosmoso kontrolė apima misijų sritis, reikalingas kosmoso erdvei kontroliuoti – naudojant kinetines ir nekinetines priemones priešininko pajėgumams paveikti“, – teigiama pranešime. Jame priduriama, kad „šie pajėgumai gali būti naudojami puolamaisiais ir gynybiniais tikslais“.
Tiek Rusija, tiek Kinija – dvi pagrindinės JAV geopolitinės varžovės – kelia potencialią grėsmę amerikiečių interesams kosmose.
Pasak JAV Kosmoso pajėgų, Kinija „kuria ir naudoja kosmoso bei prieškosminius pajėgumus kaip karinės modernizacijos strategijos dalį“, o Maskva „laiko kosmosą karo veiksmų sritimi ir mano, kad viršenybė kosmose bus lemiamas veiksnys būsimuose konfliktuose“.
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