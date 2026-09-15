Kinija sugriežtino piliečių kelionių taisykles

Antradienį įsigaliojęs naujasis teisės aktas leidžia tarnyboms uždrausti asmenims palikti valstybę, jei jų padaryti pažeidimai gali kelti grėsmę šalies pramoniniam ir technologiniam saugumui. Maksimali tokių kelionių draudimų trukmė teisės akte nėra nurodyta.
Savo paaiškinime Pekino valdžia minėjo atvejus, kai Kinijos piliečiai, neteisėtai išvykę iš šalies, užsienyje perdavė technologijas. Griežtesnę kontrolę Kinija grindžia būtinybe apsaugoti technines žinias, nors draudimai išvykti dėl nacionalinio saugumo priežasčių buvo taikomi ir anksčiau.
Papildomi draudimo išvykti pagrindai
Liepos mėnesį publikuotas 19 straipsnių teisės aktas taip pat leidžia institucijoms uždrausti piliečiams išvykti iš šalies nuo šešių mėnesių iki trejų metų, jei manoma, kad jie būdami užsienyje pakenkė Kinijos nacionaliniam saugumui ar interesams.
Valdžios teigimu, šiomis priemonėmis siekiama kovoti su tarpvalstybiniu sukčiavimu ir nelegaliais lošimais. Tačiau kritikai naująsias taisykles vertina kaip valstybės kontrolės griežtinimą ir piliečių judėjimo laisvės varžymą.
Naujasis teisės aktas apibrėžia ir atvykimo į Kiniją tvarką. Užsieniečiams, vizų prašymuose arba atvykimo metu pateikusiems neteisingus duomenis, gali būti uždrausta įvažiuoti į šalį nuo vienerių iki penkerių metų.
Teisės aktu taip pat išplėstas darbuotojų, kuriems reikalingas specialus leidimas keliauti, sąrašas.
Daugelis partijos ir valstybės pareigūnų jau daugelį metų privalo atiduoti savo asmeninius pasus darbdaviams ir gauti leidimus išvykoms į užsienį. Pagal naująsias taisykles šie reikalavimai iš dalies pradedami taikyti ir mokyklų bei kitų viešųjų įstaigų darbuotojams, tokiu būdu siekiant apsaugoti valstybės paslaptis ir kovoti su korupcija.
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