Kinijai atsisakius vieno vaiko politikos, gimstamumas mažėja

Pareigūnai siūlo įvairiausių idėjų ir politikos krypčių, siekiant paskatinti gimstamumą, pradedant piniginėmis subsidijomis ir baigiant prezervatyvų apmokestinimu.
Pastangos kol kas neatsipirko. Bent jau taip rodo pirmadienį paskelbti antros pagal gyventojų skaičių pasaulio valstybės gyventojų surašymo duomenys.
Nauja vyriausybės statistika rodo, kad Kinijos gyventojų skaičius, siekiantis 1,4 mlrd., mažėjo ketvirtus metus iš eilės.
2025 metais Kinijoje gyveno 1,404 mlrd. žmonių arba 3 mln. mažiau nei ankstesniais metais.
Statistika rodo didelį demografinį spaudimą, su kuriuo susiduria šalis. 2025 metais gimė tik 7,92 mln. naujagimių – 1,62 mln. arba 17 proc. mažiau.
Dauguma šeimų kaip reikšmingas kliūtis gimstamumui skatinti įvardija augančias pragyvenimo išlaidas, kurios dabar dar labiau padidėjo dėl ekonominio nuosmukio.
Kaip ir daugelyje kitų Azijos šalių, Kinijoje mažėja vaisingumo rodikliai arba vidutinis vaikų skaičius, kurį moteris pagimdo per savo gyvenimą.
Nors vyriausybė reguliariai neskelbia vaisingumo rodiklių, naujausi 2020 metų duomenys rodė, kad Kinijos vaisingumo lygis buvo apie 1,3. Ekspertai apskaičiavo, kad dabar jis yra apie 1. Abu skaičiai yra gerokai mažesni už 2,1, kuris leistų išlaikyti stabilų Kinijos gyventojų skaičių.
Po dešimtmečius veikusius politikos, draudusios daugumai šeimų turėti daugiau nei vieną vaiką, vyriausybė 2015 metais leido susilaukti iki dviejų vaikų. 2021 metais Kinija dar labiau sušvelnino šeimų planavimo politiką ir leido poroms auginti iki trijų vaikų.
Kinijos vyriausybės deda daug pastangų skatinti šeimas susilaukti daugiau vaikų, tačiau susiduria su įvairiais iššūkiais. Liepą ji pasiūlė 3,6 tūkst. juanių (430 eurų) subsidijas šeimoms už kiekvieną vaiką.
Vyriausybė be bandymų keisti gyventojų elgesį, taip pat pradėjo apmokestinti prezervatyvus. Kinija nuo Naujųjų metų atsisakė ilgai galiojusios mokesčių lengvatos kontraceptinėms priemonėms ir tokioms prekėms kaip prezervatyvai praėjo taikyti 13 proc. mokestį.
Siekiant dar labiau skatinti gimstamumą, į mokesčių lengvatų sąrašą įtraukti darželiai, dienos priežiūros centrai ir net piršlybų paslaugos.
Kinija ilgą laiką buvo daugiausiai gyventojų turinti valstybė, tačiau 2023 metais ją aplenkė Indija.
Naujausi komentarai