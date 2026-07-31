Kipre sulaikytas įtariamas Irano šnipas

Kipro policija 44 metų Rashadą Sultanovą sulaikė liepos 17 dieną, atlikdama Londono kovos su terorizmu policijos tyrimą dėl incidentų, įvykusių Kipro Akrotirio karinių oro pajėgų bazėje tarp 2025 metų gegužės 11 ir birželio 22 dienos.
„Įtariama, kad jis vykdė priešišką žvalgybą bazėje, kuri yra draudžiama vieta, o vėliau pasidalijo informacija su Islamo revoliucinės gvardijos korpusu (IRGK) – užsienio žvalgybos tarnyba“, – teigiama JK pareigūnų pranešime.
Britanijos kovos su terorizmu policija naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad Kipro policija pirmą kartą R. Sultanovą sulaikė 2025 metų birželį dėl šnipinėjimo ir terorizmo kaltinimų.
Šį mėnesį jis vėl buvo sulaikytas vykdant tyrimą pagal JK Nacionalinio saugumo įstatymą.
R. Sultanovas „yra laikomas areštinėje, kol vyksta ekstradicijos procesas“ į JK, pridūrė policija.
Tuo metu Kipro policija nepateikė išsamesnės informacijos apie vyrą, kuris, kaip pranešta, įtartinai elgėsi netoli oro pajėgų bazės, esančios šalia pietinio pakrantės miesto Limasolio.
JK bazės tapo karštuoju tašku JAV ir Izraelio kare prieš Iraną, Londonui leidus Vašingtonui naudoti Akrotirio bazę, pareigūnų teigimu, gynybinėms operacijoms prieš Teheraną.
Šių metų kovą Irano gamybos dronas pataikė į šio objekto Pietų Kipre kilimo ir tūpimo taką.
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