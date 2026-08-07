Kolumbijoje prezidento pareigas perima Trumpo sąjungininkas

Išrinktasis prezidentas žada pradėti karą su narkotikų prekyba užsiimančiomis ginkluotomis grupuotėmis ir atversti naują glaudžių ryšių su JAV puslapį.
Šis buvęs teisininkas žada bombarduoti džiunglėse įrengtas kokaino laboratorijas, statyti „megakalėjimus“ ir mažinti valstybės aparatą.
Po ketverių metų diplomatinių nesutarimų su JAV, prezidentas Donaldas Trumpas Bogotoje turės ištikimą sąjungininką.
48-erių išrinktasis prezidentas, turintis JAV ir Kolumbijos pilietybę, siūlo pradėti bendras karines operacijas ir netgi dislokuoti JAV kariuomenės dalinių Kolumbijos teritorijoje.
Siekdamas laužyti tradicijas, inauguracijos ceremoniją jis rengia salsos sostinėje Kalyje, o ne parlamente konservatyvesnėje Bogotoje.
Šis pasirinkimas simboliškas. Pastaraisiais metais Kalyje įvyko keletas ginkluotų grupuočių surengtų sprogdinimų, o kai kurias kaimo vietoves į pietus nuo miesto vis dar kontroliuoja sukarintos grupuotės.
Institucijos rengia plataus masto saugumo operaciją renginiui apsaugoti, į kurią įtraukta 11 tūkst. karių bei dronų stebėjimo sistema.
Jo pergalė birželio mėnesį vykusiame antrajame rinkimų ture nutraukė ketverius metus trukusį pirmosios istorijoje Kolumbijos kairiųjų vyriausybės valdymo laikotarpį.
„Mes pradedame naują erą!“ – pareiškė jis savo pergalės kalboje, įveikęs kairiųjų varžovą Ivaną Cepedą (Ivaną Sepedą) mažesne nei procento persvara.
Šalininkai tikisi, kad A. de la Espriella įves griežtą tvarką kovodamas su nusikalstamumu ir disidentinėmis ginkluotomis grupėmis po kelerius metus trukusių nesėkmingų taikos derybų.
Pasivadinęs „Tigru“ ir žadantis būti „tvirtu dėl tėvynės“, naujasis Kolumbijos vadovas dažnai naudoja karinį pasveikinimą ir demonstruoja militaristinę retoriką.
„Manau, Kolumbijai tai bus į naudą. Turime jį paremti, kad nusikalstamumas sumažėtų“, – sakė vietinis 63-ejų rinkėjas.
„Mums reikia visiško pokyčio“, – kalbėjo jis naujienų agentūrai AFP.
Tinkama komanda
Kadenciją baigiantis lyderis Gustavo Petro mėgino, tačiau nesėkmingai, derėtis dėl taikos su daugybe šalies ginkluotų grupuočių.
Ekspertai teigia, kad gaujos, kadaise buvusios ideologinės, o dabar susitelkusios į pelną iš kokaino kontrabandos ir kitos nelegalios prekybos, G. Petro paliaubomis naudojosi kaip priedanga savo veiklai plėsti.
Kairiųjų lyderis neketina pasitraukti tyliai. Jis paragino rengti masinius protestus didžiuosiuose miestuose inauguracijos metu ir, nepateikdamas jokių įrodymų, apkaltino valdžią sukčiavimu rinkimuose.
Dešiniesiems Amerikoje A. de la Espriellos pergalė yra dar vienas laimėjimas po sėkmingų rinkimų nuo Čilės iki Kosta Rikos, vykusių saugumo užtikrinimo pažadų fone.
Inauguracijoje dalyvaus dešiniųjų pažiūrų veikėjai – nuo Argentinos prezidento Javiero Milei iki Toddo Blanche'o, buvusio D. Trumpo asmeninio teisininko ir laikinai einančio generalinio prokuroro pareigas.
Naujasis lyderis paskelbė planus nutraukti ryšius su kairiosiomis administracijomis Nikaragvoje ir Kuboje, kurias pavadino tironijomis.
Kolumbijos planas
A. de la Espriella planuoja sudaryti karinį aljansą su JAV ir Izraeliu, kad padėtų kovoje su ginkluotomis grupuotėmis.
Jo vadinamasis „Kolumbijos planas II“ pavadintas pagal daugiamilijoninį susitarimą su JAV 2000-aisiais metais, skirtą kovai su narkotikų karteliais ir kairiosiomis grupėmis.
„Matyti, kad jis bus griežtos rankos šalininkas. Tik tikiuosi, kad neatsinaujins smurtas“, – agentūrai AFP sakė 67-erių neoficialus darbuotojas Oscaras Obando.
Nors pirmajam „Kolumbijos planui“ pavyko susilpninti svarbiausias kovines grupuotes, jis taip pat sukėlė kaltinimų dėl rimtų žmogaus teisių pažeidimų.
A. de la Espriella perima kariuomenę, kuri, pasak „International Crisis Group“ atstovės Renatos Seguros, pasižymi „ribotais pajėgumais“ dėl karių skaičiaus ir „technologinės įrangos trūkumo“.
Griežtas požiūris į ginkluotas grupuotes gali sukelti „šalutinę žalą“ tarp civilių gyventojų, įspėjo R. Segura, pažymėdama, kad ginkluotos grupuotės yra „giliai įsišaknijusios bendruomenėse“.
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